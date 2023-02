Kjo lodër po i “çmend” të gjithë, por shumë pak e dinë kuptimin e frikshëm që fshihet pas saj

Kukulla e frikshme, e quajtur Huggy Wuggy, ka pushtuar rrugët në shumë qytete.

Me pamjen e tij kërcënuese, e takoni në shumë qytete, me një buzëqeshje të uritur dhe me gjymtyrët e saj si tentakula, gati për t’u përhapur kudo.

Huggy Wuggy i është bashkuar rradhëve të lodrave të pashmangshme që tregtohen për të vegjlit, adoleshentët dhe të rriturit në të gjithë botën: Bosnjë, Spanjë, Laos, Korenë e Jugut, së fundi edhe në Shqipëri ose kudo ku ka një dyqan suveniresh turistike. Mes atyre që shesin Huggy, shumë nuk duket se e dinë saktësisht se nga vjen ose çfarë është.

Por ata e dinë se është e njohur me fëmijët dhe prindërit që janë të gatshëm të paguajnë 10 dollarë për këtë kukull. Për shembull, jashtë qendrës tregtare Ma68 në Manhattan, Huggy ishte në dispozicion në gri, të kuqe ose jeshile, secila e lidhur me një raft veshjesh. Atje, lodra është aq e përhapur sa që versioni blu i nënshkrimit shpesh shitet.

Në fakt, Huggy Wuggy është banditi kryesor i një videoloje horror të quajtur Poppy Playtime, e vendosur në një fabrikë lodrash të braktisur, siç raportohet nga Neë York Times. Huggy, një nga lodrat e prodhuara në fabrikë, së pari shfaqet në një vitrinë dyqani me një buzëqeshje të lumtur dhe të pafajshme, përpara se të zhduket në mënyrë misterioze.

Lojtarët zgjidhin enigma të ndryshme, dhe më vonë, ai i ndjek përmes sistemit të ventilimit të fabrikës, buzëqeshja e tij që atëherë është rritur për të zbuluar dhëmbët e mprehtë që ai përdor për të ngrënë ata që humbasin në lojën e tij. Është vërtet e frikshme. Por ajo që është shqetësuese është jeta e dytë e Huggy-t në YouTube, ku parashkollorët shikojnë video nderimi nga fansat e personazhit – dhe më pas bëhen vetë fansa.