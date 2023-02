Kjo është periudha e vitit kur flemë më shumë gjumë

Qëndrimi gjithë natën zgjuar për të përfunduar një projekt profesional, për të parë të gjithë sezonin e ri të serialeve tona të preferuara, për t’u argëtuar me shoqërinë ose një mijë e dy arsye, dhe më pas zgjimi i lodhur për të përmbushur detyrimet e jetës së përditshme, ose gjumi pa kufijtë në fundjavë, na bën të bespjmë gabimisht se do të kompensojmë siç duhet pjesën tjetër që na kanë privuar.

Pa e kuptuar, ne prishim ekuilibrin e ritmit cirkadian, pra të orës sonë biologjike, edhe pse ekuilibri i saj është i nevojshëm për një shëndet të mirë. Shkencëtarët theksojnë se gjumi i pamjaftueshëm, i shqetësuar dhe i çrregullt hap rrugën për një sërë sëmundjesh dhe çrregullimesh si ftohja e zakonshme, skleroza e shumëfishtë, ateroskleroza dhe sëmundjet kardiovaskulare ndër të tjera.

Prandaj, gjumi i tepërt do të ketë gjithashtu një ndikim negativ, siç tregohet nga studimet që e lidhin atë me rrezikun e demencës dhe goditjes në tru. Gjetjet përkatëse sugjerojnë se tejkalimi i edhe gjysmë ore e kohëzgjatjes së rekomanduar të gjumit të natës mund të ketë pasoja dramatike. Por ç’të themi për 30 minutat shtesë të gjumit që duam t’i japim vetes disa mëngjese? A është gjithmonë po aq e dëmshme?

Orët tona biologjike rregullohen nga dielli dhe, si pasojë e ndryshimeve sezonale në rrezet e diellit, ka ndryshime në kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit tonë. Megjithëse studimet me raporte subjektive arrijnë në përfundimin se ne flemë më shumë në dimër, matjet objektive për të përcaktuar efektin e stinëve në gjumë kanë munguar.

Hulumtimi i fundit i publikuar në Frontiers in Neuroscience vjen për të plotësuar këtë boshllëk, duke treguar eksperimentalisht se edhe tek njerëzit në mjedise urbane të cilët janë mësuar me gjumë të shqetësuar për shkak të ekspozimit më të vogël ndaj dritës natyrore dhe ndotjes së lartë me dritë, faza e gjumit REM – në të cilën ne ëndërrojmë – zgjat më shumë në dimër se në verë, ndërsa gjumi i thellë (ose gjumi me valë të ngadalta, një fazë e rëndësishme për rikuperimin e forcave të trupit nga stresi) zvogëlohet në vjeshtë.

Një ekip shkencor i udhëhequr nga studiuesja Aileen Seidler nga Universiteti Mjekësor Charité në Berlin, kreu një polipnografi ose studim të gjumit të tipit I (përfshin regjistrimin e një sërë parametrash përmes testeve të tilla si elektroencefalografia, elektro-oftalmografia, kontrolli i lëvizjes së muskujve të gjoksit dhe barkut, etj.) në 292 pacientë me çrregullime të gjumit – kryesisht të lidhura me pagjumësinë, depresionin dhe problemet e frymëmarrjes – nga Klinika e Gjumit dhe Mjekësisë Kronike të Spitalit St Hedwig në Berlin.

Duke ekzaminuar 188 pacientë bazuar në kriteret e përjashtimit (p.sh. marrja e barnave që ndikojnë në gjumin ose gabimet teknike gjatë studimit të gjumit), ata zbuluan se:

Koha totale e gjumit ishte rreth një orë më e gjatë në dimër në krahasim me verën, një rezultat me pak rëndësi statistikore sipas studiuesve.

Gjumi REM, i cili lidhet drejtpërdrejt me ritmin cirkadian dhe ndikohet nga drita, zgjati 30 minuta më shumë në dimër sesa në verë.

Latenta e gjumit REM – koha nga fillimi i gjumit deri në periudhën e parë REM – ishte dukshëm më e shkurtër në dimër dhe në fillim të vjeshtës në krahasim me pranverën e vonë dhe vjeshtën e vonë

gjumi i thellë tregon një kurs mjaft të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, me përjashtim të një rënie të konsiderueshme në vjeshtë.

“Me shumë mundësi, një nga arritjet më të vlefshme në evolucionin njerëzor është një sezonalitet i sjelljes pothuajse i padukshëm. Në studimin tonë ne tregojmë se arkitektura e gjumit të njeriut ndryshon ndjeshëm midis stinëve në një popullsi urbane të rritur që jeton në një mjedis urban”, komentoi autori përkatës. Dr. Dieter Kunz dhe kreu i ekipit hulumtues të Klinikës.

Sipas Dr. Kunz, dimri është rraskapitës, ritmi ngadalësohet dhe në shkurt ose mars ne jemi “pa karburant”. Prandaj, edhe pse studimi duhet të përsëritet në një kampion më të madh të popullsisë pa çrregullime të gjumit për të konfirmuar gjetjet, do të ishte e dobishme për çdo shoqëri që t’i përshtatë zakonet e gjumit – duke përfshirë kohëzgjatjen dhe kohën – me sezonin, ose të formësojë siç duhet shkollën dhe program pune për nevojat sezonale të gjumit. Deri atëherë, eksperti sugjeron të shkoni në shtrat më herët në dimër për t’u përshtatur më mirë me sezonalitetin njerëzor. /albeu.com