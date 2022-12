Kjo është harta më e vjetër në botë, daton nga Epoka e Bronzit

Një objekt i lashtë që mendohet të jetë harta më e vjetër në botë e yjeve do të shfaqet në Muzeun Britanik. I quajtur “Sky Nebra”, disku prej bronzi besohet gjerësisht se është 3,600-vjeçar, që daton nga Epoka e Bronzit. Ai u zbulua në Gjermani në 1999 dhe konsiderohet si një nga gjetjet më të rëndësishme arkeologjike të shekullit të 20 -të.

Por zbulimi i tij ka qenë gjithashtu i diskutueshëm, me një numër të vogël studiuesish, që kundërshtojnë vërtetësinë e tij.

Disku Nebra ka përmasa rreth 30 cm dhe është i stolisur me simbole ari që përfaqësojnë Diellin, Hënën, yjet, solsticat dhe fenomene të tjera kozmike.

Sipas Unesco, e cila përfshin artefaktin në listën e tij globale të dokumenteve të rëndësishme historike, disku jep një vështrim unik në njohuritë e hershme të njerëzimit për qiejt. Ai i përket Muzeut të Prehistorisë Gjermane në Halle, por po i huazohet Muzeut Britanik – për herë të parë në 15 vjet.

“Disku i Nebra Sky dhe varësja e diellit janë dy nga objektet më të shquara të mbijetuara nga Evropa e Epokës së Bronzit,” tha Neil Wilkin, kurator i ekspozitës “The World Of Stonehenge”.

“Të dy u gjetën qindra kilometra larg Stonehenge, dhe ne do t’i përdorim për të ndriçuar një botë të madhe të ndërlidhur që ekzistonte rreth monumentit antik, që përfshin Britaninë, Irlandën dhe Evropën kontinentale”, shtoi ai.

Qëllimi fillestar i Stonehenge mbetet një mister, por rrethi prej guri i ndërtuar në rreth 2,500 para Krishtit është në linjë me lëvizjet e Diellit. Ekspozita “The World Of Stonehenge” do të qendrojë hapur nga 17 shkurti deri më 17 korrik të vitit të ardhshëm.