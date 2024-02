Kjo është dita më me fat e shkurtit, çfarë e favorizon shenjën tuaj

Astrologjia e vitit 2024 mund të ketë filluar me Mërkurin retrograde, por që kur planeti i komunikimit u bë katror, ​​gjërat kanë qenë mjaft të qeta në univers.

Përveç lëvizjes së Plutonit (i njohur ndryshe si planeti i transformimeve të mëdha) në Ujor , astrologjia e këtij viti nuk ka qenë shumë stresuese deri më tani.

Ndërsa mund të prisni që gjërat të nxehen pasi sezoni i eklipsit të fillojë muajin e ardhshëm, yjet e shkurtit duket se favorizojnë çdo shenjë.

Në fakt, ka një ditë në muaj që është absolutisht me fat për të gjithë, veçanërisht nëse ata planifikojnë të zbatojnë planet dhe të zgjerojnë planet e tyre.

Ky nuk është tjetër veçse 10 shkurti. Mërkuri, planeti që sundon të menduarit dhe idetë, do të sheshojë Jupiterin e shtrirë, duke zgjeruar perspektivat tuaja dhe duke ju frymëzuar të bëni një hap besimi.

Duke qenë se Merkuri është aktualisht në shenjën e përparuar të Ujorit, do të mund të mendoni jashtë kutisë pa shumë kufizime apo pengesa, shkruan vizionplus.tv.

Pra, nëse dëshironi të mendoni për disa mënyra novatore për të përmirësuar botën përreth jush, kjo është dita juaj.

Lexoni më poshtë se si do të zhvillohet dita më me fat e muajit për secilën shenjë të horoskopit .

Dashi

Më 10 shkurt, Mërkuri dhe Jupiteri do të jenë në shesh, duke zgjeruar planet dhe idetë që keni zhvilluar me miqtë. Gjatë këtij eventi, do t’ju kërkohet të ndani ide origjinale me këdo që është i gatshëm të dëgjojë, gjë që mund t’ju lejojë të tërheqni disa njerëz me mendje të njëjtë. Nëse keni nevojë për ndihmë ose këshilla nga të dashurit tuaj, kjo është dita për ta kërkuar atë. Mund të mos ju pëlqejë, por patjetër do të fitoni.

Demi

Ndërsa Mërkuri do të sheshojë Jupiterin më 10 shkurt, do të ndiheni optimistë për planet dhe idetë tuaja për karrierën dhe aktivitetet tuaja profesionale. Ndërsa mund të keni luftuar me disa nga këto përpjekje në të kaluarën, tani është koha për të filluar të shihni njëfarë progresi me strategjitë e rritjes që jeni përpjekur të zbatoni në vendin tuaj të punës. Kjo është dita kur zëri juaj do të dëgjohet, ndaj mos hezitoni të thoni fjalën tuaj.

Binjakët

Planeti juaj sundues do të sheshojë Jupiterin e shtrirë më 10 shkurt, duke sjellë në fokus perspektiva dhe këndvështrime më të gjera. Edhe pse nuk jeni të panjohur për “të menduarit jashtë kutisë”, ky aspekt ju fton të ëndërroni edhe më shumë. Ky ndryshim në këndvështrim mund t’ju shtyjë të filloni një praktikë të re shpirtërore ose të merreni me ndonjë studim. Megjithatë, do të jeni të prirur të provoni gjëra të reja gjatë kësaj kohe.

Gaforrja

Më 10 shkurt, Mërkuri dhe Jupiteri do të formojnë një shesh, duke kryqëzuar perspektivat tuaja për burimet e përbashkëta dhe detyrimet financiare. Gjatë këtij tranziti, ju do të përpiqeni t’i qaseni çdo çështje borxhi ose parash në një mënyrë inovative dhe jokonvencionale. Ky tranzit ju jep optimizëm në financa, ndërsa këshillat e një personi për këtë çështje ju ndihmojnë shumë.

Luani

Nëse keni luftuar për të parë potencialin e një partneriteti, do të ndiheni më optimistë për atë që kjo lidhje do t’ju ofrojë në planin afatgjatë. Idetë tuaja se si ta zgjeroni këtë dinamikë do të jenë novatore dhe origjinale, ndaj mos u habitni nëse ata që ju rrethojnë do të befasohen nga sugjerimet – ata e dinë se aftësitë tuaja drejtuese dhe biznesi do të shpërblehen.

Virgjëresha

Idetë dhe perspektivat më të mëdha për rutinat, zakonet dhe detyrimet tuaja të përditshme sjellin sheshi Merkur-Jupiter. Gjatë këtij tranziti, ju do të kërkoni të rinovoni rutinat tuaja duke përfshirë besime të reja shpirtërore ose botëkuptime. Mund të mos i ndryshoni gjërat në mënyrë drastike, por do të jeni më të hapur për të provuar metoda të ndryshme produktiviteti dhe efikasiteti.

Peshorja

Ky tranzit është veçanërisht me fat për flirtim dhe takim. Sheshi Mërkuri-Jupiter më 10 shkurt do t’ju frymëzojë të zgjeroni mendjen rreth pasioneve, hobive dhe interesave tuaja të dashurisë. Do të detyroheni të ndryshoni qasjen tuaj dhe të kënaqeni me kënaqësitë e jetës, duke lejuar që përvoja të reja, freskuese t’ju fshijnë – të cilat do t’ju pëlqejnë.

Akrepi

Gjatë këtij tranziti, ju do të përfshini disa plane dhe ide të ndryshme në jetën tuaj shtëpiake, duke sjellë ndryshime novatore në këtë fushë. Ditë e favorshme edhe për çështjet e bashkëjetesës dhe pasurive. Edhe pse nuk ju pëlqejnë ndryshimet, më 10 shkurt jeni të gatshëm të bëni shumë, sidomos në shtëpi.

Shigjetari

Jupiteri, sundimtari juaj, sheshon Mërkurin, duke zgjeruar çdo ide, studime ose interesa aktuale që po ndiqni. Jeni të njohur me “të menduarit e madh”, por sot, do të jeni në gjendje të artikuloni koncepte që janë novatore dhe joortodokse. Sigurohuni që të diskutoni planet tuaja vetëm me njerëz që mbështesin mënyrën tuaj të të menduarit dhe ju.

Bricjapi

Mendimi juaj rreth parave dhe pasurive ndikohet nga sheshi Jupiter-Merkur më 10 shkurt, duke ju ndihmuar të rrisni burimet tuaja. Idetë mund t’ju duken të tepërta, por do të kenë sukses, pasi ky aspekt favorizon dizajne inovative.

Ujori

Do të jeni të gatshëm të diskutoni çdo plan tuajin këto ditë. Ky humor do t’ju sjellë shumë gjëra pozitive në të gjitha fushat, pasi ndarja e mendimeve me njerëzit që keni besim mund t’ju bëjë vetëm mirë. Flisni hapur për atë që ju intereson, qoftë ajo personale apo profesionale.

Peshqit

Nëse keni dashur të zbatoni praktika të reja të vetë-kujdesit, tani është një kohë e mirë për të filluar. Kjo fundjavë mund të mos jetë më socialet tuaja, por sheshi Mërkur-Jupiter ju mbush me optimizëm dhe favorizon të provoni teknika të reja që më vonë mund të bëhen zakone të këndshme.