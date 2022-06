“Kjo bote ishte shumë mizore për ty”, e dashura e Aleksandër Sadikajt nxjerr fotot dhe bën dedikimin prekës: Më prit! (FOTO LAJM)

E dashura e Aleksandër Sadikajt, 27-vjeçarit nga Memaliaj që u vra me tritol në Sauk, ka reaguar me ndarjen nga jeta të këtij të fundit.

E reja me inicialet I.K., përmes mesazheve në rrjetet sociale ka kujtuar dashurinë e tyre ndërsa ka postuar edhe disa foto të tyre.

Sadikaj humbi jetën pas një sulmi me eksploziv në rrugën afër Saukut.

“Ah moj beb, kjo bote ishte shum mizore per ty. Nje engjell si ty i duhej zotit lart. Na le me vuajtje dhe pike ne zemer, por mjafton qe ti te jesh prere i qete ne paqe. Vetem ideja qe je prane Zotit me ben te ndihem mire se me mire se ai nuk kujdeset dot askush per ty. Cdo veper te mire qe ke bere mbi toke do ta nxjerr ne pah koha dhe drejtesia. Cdo moment i yni me mungon. Ishe njeriu qe desha me shume ne kte bote dhe ne boten tjeter. Mezi po pres te te takoj.Nuk jetohet ne kete ferr. Me prit, TE DUA SHUMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Gjysma ime, nuk po te gjej dot se ku je. I kam pare te gjitha vendet ku rrije ti, po ti nuk je me. Me ke ikur larg dhe spo te arrij dot. Me duket nje jete pa ty. Me ka malul mali cum pel ty bebi. Ti me shikon mua po un ste shikoj dot ty. Kjo nuk eshte e drejte. Me perqafon me eren, po une ste perqafoj dot. Nuk ka asgje kuptim pa ty. Cdo gje esht gri, ska ngjyra. Nuk ka me jete as gezim. Nuk ka me asgje. Ade te bebi ote te jemi pelgjithmon bashk sic me kishe plemtual", u shpreh ajo.