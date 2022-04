Kina sulmon SHBA-të: Amerika është djall, ka kryer krime lufte

Kina ka nisur një sulm të paprecedentë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të vendit, Wang Wenbin tha nëpërmjet një deklarate zyrtare se Amerika është mjeshtre në fushën e dezinformimit. Zyrtari kinez tha se Shtetet e Bashkuara po përdorin “ndjeshmëritë e shtirura demokratike” për të “shkatërruar plotësisht vendet sovrane”.

“Shpresojmë që Evropa të ndalojë ti mbajë qiriun djallit,” tha zyrtari kinez, duke fajësuar Shtetet e Bashkuara për një sërë krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte, vrasjen e 300,000 civilëve dhe çrrënjosjen e 26,000,000 njerëzve në mbarë botën në Afganistan dhe Irak.

Përveç kësaj, ai argumentoi se Shtetet e Bashkuara janë kërcënimi më i madh për sigurinë dhe stabilitetin e njerëzimit.

“Ndjeshmëritë e shtiura demokratike janë vetëm një pretekst për të sulmuar dhe shkatërruar plotësisht vendet sovrane. Duhet të ishin paraqitur tashmë para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për krime kundër njerëzimit,” tha Wang.

Ai sulmoi SHBA-në, duke i quajtur amerikanët mjeshtër të dezinformimit”.

NOW – China: “The US is the master of disinformation.”pic.twitter.com/VpJtfp8HSN

— Disclose.tv (@disclosetv) April 25, 2022