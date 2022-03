Kina: Sanksionet ndaj Rusisë nuk zgjidhin gjë, dëmtojnë vetëm njerëzit e zakonshëm

Kina i ka përshkruar sanksionet perëndimore ndaj Rusisë si “duke i cilësuar gjithnjë e më të egra.

Duke folur në një forum sigurie në Pekin, zëvendësministri i Jashtëm Le Yucheng tha: “Sanksionet kundër Rusisë po bëhen gjithnjë e më të egra”.

Ai shtoi se shtetasve rusë po privoheshin nga pasuritë jashtë shtetit pa asnjë arsye.

“Historia ka dëshmuar vazhdimisht se sanksionet nuk mund të zgjidhin problemet. Sanksionet do të dëmtojnë vetëm njerëzit e zakonshëm, do të ndikojnë në sistemin ekonomik dhe financiar… dhe do të përkeqësojnë ekonominë globale”.

Le pranoi gjithashtu frikën e Moskës nga NATO, duke thënë se aleanca nuk duhet të zgjerohet më tej drejt lindjes, duke e detyruar Rusinë “në një qoshe”.

Kina është i vetmi vend i madh që nuk e ka kritikuar pushtimin rus të Ukrainës dhe nuk e përdor asnjëherë fjalën “pushtim”. Megjithatë, ajo ka shprehur shqetësim të thellë për luftën dhe ka kundërshtuar sanksionet.

Kjo ndjekje e sigurisë absolute, nga NATO, çon saktësisht në jo siguri absolute. Pasojat e shtyrjes së një fuqie të madhe, veçanërisht një fuqi bërthamore, në një qoshe janë edhe më të paimagjinueshme”, tha Le./albeu.com