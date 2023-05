Kim viziton sërish Tropojën para largimit nga Shqipëria: Është një nga vendet e mia më të pëlqyera

Ambasadorja e SHBA-ve në vendin tonë, Yuri Kim, ka vendosur që të rikthehet e të vizitojë sërish bukuritë e Shqipërisë në prag të largimit të saj.

Kim e nisi turin e vizitave nga tropoja për të memorizuar bukritë e saj, por dhe për të faenderuar edhe qytetarët e zonës.

Ajo ka konusmuar kafe mnë një ngalkalet e qytetit.

E pyetur për arsyen e kësaj vizite ajo deklaroi: “Kam ardhur ne Tropojë sepse është një nga vendet e mia me të pëlqyera ne Shqipëri. E kam përmendur shpesh që familja e babait tim vjen nga malësitë dhe kur vi në Tropojë apo në veri të Shqipërisë me duket sikur jam me familjen time. Pas 3 vite e gjysme në Shqipëri ka ardhur koha të them mirupafshim. Kam ardhur në Tropoje në Bajram Curr për të shprehur respektin tim për të thënë faleminderit”.