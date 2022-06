Kievi sulmohet, G7 nis takimin/ Zbardhen çfarë u diskutua mes liderëve botërorë

Udhëheqësit botërorë ranë dakord mbrëmë për një forcim të mbështetjes për të mposhtur Vladimir Putinin në Ukrainë pasi Kremlini bombardoi Kievin ndërsa G7 nisi takimin e saj 3-ditor. Në një samit në Gjermani, Emmanuel Macron , i cili ishte parë si i lëkundur, dje tha se ishte i përkushtuar për një afat të gjatë.

Boris Johnson tha se ‘tërheqja’ tani do të ishte një gabim katastrofik pasi ai paralajmëroi qëndrimin kundër të Volodymyr Zelensky për të pranuar një marrëveshje paqeje. ‘Downing Street’ tha se vendimi i liderit rus për të gjuajtur raketa në kryeqytetin ukrainas kishte qenë ‘budallallik’ dhe kishte ‘ngurtësuar vendosmërinë’ e liderëve. Zëdhënësi shtoi se Macron dhe Johnson, të cilët deri më tani kanë pasur një marrëdhënie të tensionuar, pasi francezët thanë se humbja e Rusisë është ‘opsioni numër një’ dhe paqja është ‘numri dy’.

“Putini ishte budalla që bombardoi Kievin teksa G7 u mblodh”, tha një burim. “Kjo i ka bërë liderët më të bashkuar”.

Koha e sulmit u pa si një mesazh i mprehtë për liderët botërorë për të inkurajuar Ukrainën në një marrëveshje paqeje, ku ajo lëshon pjesë të mëdha të territorit të saj. Një zëdhënës i Doëning Street paralajmëroi gjithashtu se “paqëndrueshmëria e qëndrueshme” mund të krijohej nëse Putini nuk do të kufizohej tani nga fillimi i sulmeve të ngjashme ndaj vendeve të tjera. Kryeministri britanik dje argumentoi se liderët duhet të ndihmojnë ‘për të forcuar dorën e Ukrainës’ duke ofruar më shumë mbështetje ushtarake në vend që të inkurajojnë Zelenskyn që të heqë dorë nga territori përmes një marrëveshje paqeje.

“Nuk është e dobishme të diskutosh liderët individualë dhe pikëpamjet e tyre të shprehura privatisht,” shtoi një zëdhënës. “Unë mendoj se ajo që do të shihni në këtë G7 është se ata janë të bashkuar në mbështetje për Ukrainën.”, tha Downing Street. Z. Johnson dhe zoti Macron, të cilët deri më tani kanë pasur një marrëdhënie të tensionuar, dje ranë dakord për një “rivendosje” teksa zhvilluan bisedime kokë më kokë në samit. Por zëdhënësi i Downing Street refuzoi të thoshte nëse të dy udhëheqësit kishin arritur një marrëveshje.

Një burim tha për Daily Mail se ata tani besojnë se presidenti francez ishte ‘në drejtimin e duhur’ kur ishte fjala për Ukrainën. Ai tha: ‘Ata po shkojnë mirë, patën një takim shumë të mirë. Gjithçka është mirë me francezët tani. Të dyja palët janë në një linjë. Macron tha se disfata e Rusisë është opsioni numër një për t’u ndjekur. Opsioni dy është vënia e Zelenskyt në pozitën më të mirë për të arritur një marrëveshje. Zyrtarët thonë se po shkojmë drejt një deklarate të fortë nga ky samit për Ukrainën.”, tha burimi.

Në bisedimet me Macron, Johnson theksoi se “çdo përpjekje për të zgjidhur konfliktin tani vetëm do të shkaktojë paqëndrueshmëri dhe do t’i japë Putinit licencën për të manipuluar si vendet sovrane ashtu edhe tregjet ndërkombëtare në përjetësi”. “Udhëheqësit ranë dakord të vazhdojnë dhe të përmirësojnë punën e ngushtë midis MB dhe Francës në fushat duke përfshirë mbrojtjen dhe sigurinë,” shtoi zëdhënësi për Telegrafin. Në diskutimet prapa skenave, Johnson thuhet se u tha udhëheqësve botërorë se ata duhet të mbështesin një strategji të rritjes së stilit të Irakut për të ndihmuar Ukrainën të japë një goditje vendimtare për të fituar luftën.