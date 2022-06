KiE i jep Ukrainës dhe Moldavisë statusin e vendeve kandidate për anëtarësim në BE

Këshilli i Evropës sapo ka vendosur që Ukrainës dhe Moldavisë t’u jepet statusi i vendit kandidat për t’u anëtarësuar në BE. Lajmin e bën të ditur presidenti i KiE, Charles Michel në një postim në Twitter.”

Një moment historik e cilëson Michel këtë zhvillim të radhës për rrugën e integrimit të Ukrainës në bllok.

“Marrëveshje. Këshilli i Evropës sapo ka vendosur që të japë statusin e vendit kandidat në BE për Ukrainën dhe Moldavinë. Një moment historik. Sot shënohet një hap vendimtar në rrugën tuaj drejt BE-së. Urime @ZelenskyyUa dhe @sandumaiamd dhe popullit të Ukrainës dhe Moldavisë. E ardhmja jonë është së bashku.”

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022