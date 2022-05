Këto ushqime nuk duhet t’i hani pasi të keni mbushur 30 vjeç

Plakja është e pashmangshme, pavarësisht sa e mohoni apo sa operacione plastike mund të bëni. Plakja nuk ndodh vetëm nga jashtë por edhe nga brenda.

Meqenëse nuk mund të ndaloni të pandalshmen, të paktën mund të përpiqeni ta ndikoni atë në një mënyrë të mirë.

Pasi të keni bërë 30 vjeç, ju duhet të ndaleni një minutë dhe të mendoni për mënyrën e jetesës. Para së gjithash, mendoni për dietën tuaj, mënyrën e të ngrënit dhe atë që po hani.

Çokollatat e energjisë

Për të mos përmendur të gjitha elementet e dëmshme për organizmin tuaj që përmbajnë çokollatat e energjisë, ato gjithashtu nuk ju ndihmojnë as me rritjen e proteinave dhe as të energjisë.

Buka e bardhë

Në qoftë se nuk dëshironi që sheqeri dhe pesha juaj në gjak të kalojnë kufirin, do të hiqni bukën e bardhë nga lista tjetër e blerjeve. Nuk po themi të hiqni fare nga dieta, por ta merrni me kokrra gruri.

Oreot

Nuk është një sekret që oreot janë plot yndyra dhe kalori të pashëndetshme. Tani që keni mbushur 30 vjeç është më e vështirë të digjni kaloritë e padëshiruara.

Kokoshkat me gjalpë

Ngrënia e kokoshkave me gjalpë ju çon një hap më afër sëmundjeve të zemrës. Aspak lajm i mirë, apo jo?

Margarina

Margarina është një rast i ngjashëm me kokoshkat me gjalpë. Margarina përmban yndyrna trans që mund të çojnë në të njëjtin rezultat si kokoshkat e lartpërmendura.

Mishi i papërpunuar

Për shkak të të gjithë nitrateve dhe nitriteve, nuk është e shëndetshme që të konsumohet ne baza ditore. Pas të 30-ave, konsumi i mishit të papërpunuar mund të #ojë në një rënie të parakohshme të lëkurës.

Ëmbëlsuesit artificialë

Ëmbëlsuesit artificialë ju ndihmojë të fitoni kile të tepërta. Gjithashtu mund të dëmtojnë mëlçinë tuaj. Prandaj qëndroni larg tyre.

Kafja e ftohtë

Në fakt, jo vetëm kafeja e ftohtë, por të gjitha pijet që përmbajnë kafeinë mund të çojnë në plakjen e lëkurës.

Supë e konservuar

Supat e konservuara përmbajnë diçka të quajtur BPA, e cila mund të jetë shkak i infertilitetit, shtimit të peshës dhe kancerit.

Alkooli

Alkooli nuk shihet kurrë si diçka pozitive, kur bëhet fjalë për ndikimin e tij në trupin e njeriut. Por kur plakeni, ndikimi negativ bëhet vetëm më i fortë.