Këto shenja të Horoskopit nuk i duan dhe nuk i durojnë dot fëmijët

Gjithçka është e pranueshme. Në fund të fundit, jo të gjithë njerëzit mund të bëhen prindër me forcë. Përderisa nuk duan dhe e shprehin qartë, kanë të drejtë të mos kenë fëmijë të tyre dhe të mos durojnë të jenë pranë të të tjerëve.

Shumë lehtë mund ta merrni me mend se për cilat shenja po flasim. Ka të bëjë me karakteristikat e tyre themelore dhe lirinë e përgjithshme që duhet të ndiejnë. Sepse ka shenja të horoskopit që presin momentin kur do të bëhen prindër dhe të tjera që mezi presin të largohen nga tavolina e së dielës me mbesat dhe nipat e tyre.

Ujori

Zakonisht fëmijët tuaj çmenden. Ju nuk dini si t’i afroheni dhe sigurisht, nuk e keni idenë se si të lidheni me ta. E vërteta është se është e qartë se ju nuk jeni gati dhe përgjegjës për t’u kujdesur për ta. Ose të paktën, ju nuk dëshironi t’i jepni shpirtin tuaj diçkaje që nuk jeni të sigurt se mund ta përballoni.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju i urreni ata. Kjo do të thotë që ju thjesht nuk mund t’i përballoni ata. Ju dëshironi të jeni në gjendje të hapni çdo derë që shfaqet para jush dhe të mos lejoni asgjë t’ju mbajë prapa. Me fjalë të tjera, fëmijët nuk janë pjesë e pamjes më të madhe që keni për jetën tuaj.

Shigjetari

Të dashur Shigjetarë, ka shumë mundësi që jeta juaj të mos duket shumë simpatike me fëmijët. Ndoshta sepse nuk je ulur dhe nuk e ke menduar. Ndoshta përsëri sepse, ju nuk doni të mendoni për këtë. Ju prireni të jeni jashtëzakonisht të sinqertë me veten dhe kjo është diçka që shpesh ju pengon. Nëse nuk shihni fëmijë në të ardhmen tuaj, atëherë do ta dini kur të vijë koha.

Sigurisht, kjo mund të jetë e mirë sepse, një Shigjetar është shpesh i paparashikueshëm si prind. Ju pëlqen të vendosni rregullat dhe të vendosni për jetën tuaj. Edhe kur bëhet fjalë për të ardhmen tuaj të largët, ju mendoni pak me egoizëm se si do të bëni atë që dëshironi tani. Edhe nëse nuk i dëshironi për 10 vjet. Ndoshta ju duhet të rriteni.