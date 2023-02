Këto shenja të horoskopit nuk bëhen kurrë xheloze për partnerin e tyre

Në të vërtetë, ka njerëz që rrallë, për të mos thënë ndonjëherë, janë xhelozë. Nëse u vjen në vëmendje se gjysma tjetër nuk është në rregull me ta, ata heqin dorë përfundimisht. Ata refuzojnë të bëjnë mundimin të imagjinojnë se ku po shkon dhe sidomos me kë është dhe çfarë bën, duke pasur parasysh se nuk ia vlen. Pse të humbasin kohë duke qëndruar në një marrëdhënie me dikë që nuk është i dashuruar me të?

Shenjat e mëposhtme të horoskopit nuk do t’i shihni asnjëherë të rrëmbehen nga xhelozia dhe të bëjnë skena, sepse thjesht do të jenë larguar nga jeta juaj.

BRICJAPI

Ai ka aq shumë në mendjen e tij, sa mjerë për të nëse fillon të shqetësohet nëse partneri i tij është apo jo besnik. Ai gjithashtu e di se të kesh një mik të seksit të kundërt nuk është gjë e keqe, as të dalësh me miqtë. Ai beson se nëse je xheloz, je i pasigurt dhe nëse nuk mund të jesh i sigurt për veten dhe njeriun tënd, atëherë është problemi yt. Tani, nëse ndodh diçka e keqe ose gjërat shkojnë keq, ai do të largohet me dinjitet.

SHIGJETARI

Nga momenti kur zgjohet deri në momentin kur fle, Shigjetari dëshiron të shijojë jetën e tij, dhe të jesh xheloz për të do të thotë se ai duhet të dalë nga këtu në një gjendje ku vetëm mendimet e tij ia hanë shpirtin. Ai kuptohet se nuk dëshiron të bëjë. Do të ishte e çuditshme të qëndroni në një lidhje kur emocionet negative si xhelozia dhe dyshimi zëvendësojnë dashurinë, eksitimin dhe energjinë pozitive. Thamë, kjo shenjë nuk ka lindur për t’u torturuar.

UJORI

Ujori është një person i pavarur dhe i pakomplikuar. Dihet gjithashtu se ai ka shumë miq (disa prej tyre janë edhe ish të tij), ndaj nuk është aspak xheloz. Ai beson në autonomi dhe brenda marrëdhënies nuk do të kontrollojë kurrë dhe beson gjithçka që i thotë partneri, pasi është edhe i sinqertë. Në fund të fundit, për të nuk ka asnjë shpjegim logjik për të torturuar dikë dhe për të bërë skenarë në kokën e tij. Është e thjeshtë: A duam të jemi bashkë? Epo! Ne nuk duam; Secili le të shkojë në rrugën e tij. /albeu.com