Këto produkte duhet t’i hiqni urgjentisht nga frigoriferi

Ka shumë gjëra që bëjnë frigoriferët tanë, por sigurisht që nuk e mbajnë ushqimin tonë të freskët përgjithmonë. Këto janë 6 lloje ushqimesh që zakonisht i mbajmë në frigorifer më shumë se sa zgjasin. Pra, kontrolloni ato rregullisht.

Ushqime të skaduara

Na pëlqen të kemi salca dhe kavanoza të ndryshme me ullinj, turshi e të tjera, por edhe ato me afat të gjatë nuk zgjasin përgjithmonë. Nëse jeni një nga ata njerëz që keni dy lloje ketchup dhe mustardë, të thjeshta dhe pikante dhe ju pëlqen të keni salca të tjera në frigorifer, atëherë me siguri disa do të skadojnë para se t’i përfundoni. Për shembull, këtu janë disa kohë treguese të jetëgjatësisë në frigorifer sipas ekspertëve të sigurisë ushqimore:

– salcë ketchup dhe spec djegës: 6 muaj

– mustardë: 12 muaj

– salcë me majonezë dhe sallate: 2 muaj

– chits: 1 deri në 2 muaj

– ullinj: 2 javë

– turshi: 1 deri në 3 muaj

Kur dyshoni për diçka, bëni një vështrim dhe kontroll të nuhatjes. Nëse shihni myk, hidheni. Nëse duket mirë, por ka erë të çuditshme, hidheni.

Të grirat

Lista jonë e blerjeve shpesh përfshin mish të grirë, pasi është një material që mund të gatuhet në mënyra të ndryshme. Për fat të keq, ekspertët e sigurisë ushqimore na thonë se mishi i grirë duhet të hahet brenda dy ditëve nga blerja. Nëse nuk planifikoni të gatuani mishin e grirë menjëherë, atëherë mbajeni në frigorifer dhe shkrijeni ngadalë në frigorifer një ditë përpara se ta përdorni.

Ushqimi i konservuar i hapur

Ushqimi i konservuar është diçka që ne të gjithë kemi në dollapët tanë për raste urgjente. Nëse i hapni dhe nuk konsumoni të gjithë përmbajtjen e tyre, dijeni që nuk ruhen në frigorifer për më shumë se një ose dy ditë. Në çdo rast, këshillohet që kanaçet e hapura të mos futen direkt në frigorifer, por të transferohet përmbajtja e tyre në një enë hermetike, në mënyrë që të mos thahet më shpejt dhe të mos thithë aromat e padëshiruara. Nëse keni kanaçe të hapur në frigorifer për më shumë se dy ditë, atëherë hidhini ato.

Ushqim i mykur

Shumë herë ne blejmë më shumë fruta dhe perime sesa mund të hamë. Mund të duam të presim pjesën e prishur dhe të hamë atë që duket në rregull, pasi ekspertët e sigurisë ushqimore na thonë ta hedhim të plotë. Myku ka rrënjë, kështu që edhe nëse nuk mund të shihet, i gjithë ushqimi ka të ngjarë të kontaminohet.

Ushqimet e bëra në shtëpi

Ne na pëlqen të bëjmë salcat tona për sallata ose vaktet tona sa herë që mundemi. Pikërisht për shkak se nuk kanë konservues, si ato komerciale, prishen shumë më shpejt. Në fakt, ato mund të hahen brenda një deri në dy javë. Nga atje e tutje ekziston rreziku i rritjes së baktereve.

Të mbetura

Ftohja e mbetjeve tuaja është një mënyrë për të mos humbur ushqimin. Megjithatë, nëse harroni t’i konsumoni brenda tre deri në katër ditë, ato duhet të hidhen. Nëse nuk mund t’i hani brenda kësaj kohe, ngrini ose hidhni. /albeu.com