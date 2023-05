Këto pesë gjëra mund të shkatërrojnë edhe lidhjen më të mirë të dashurisë

Stili i jetesës me ritme të shpejta merr përsipër jetën tonë të përditshme, kështu që ne kemi gjithnjë e më pak kohë për veten dhe ata që kemi më afër. Kjo vërehet shpesh veçanërisht në marrëdhëniet e dashurisë, ndaj portali TOI bëri një listë me gjëra që mund të thyejnë edhe më të fortat.

1. Ankesat

Nëse e gjeni veten duke u ankuar për çdo gjë të vogël, ky është një alarm i vërtetë. Askujt nuk i pëlqen të jetë pranë një ankuesi, veçanërisht nëse është personi me të cilin janë në një lidhje. Nëse keni disa probleme të tjera dhe jeni nervozë, dhe ju sulmoni partnerin tuaj, ajo ose ai do të ketë përshtypjen se ai është shkaku i nervozizmit tuaj.

Mos lejoni që partneri juaj të jetë vendpushimi për energji negative dhe jepini atij hapësirë; dilni veçmas dhe mos u ankoni për çdo gjë të vogël, edhe nëse nuk ju duket një gjë e vogël…

2. Mosinteresimi

Njerëzit që jetojnë për punë mund ta gjejnë veten lehtësisht në një vorbull ditësh të ngarkuara. Mos lejoni që puna juaj të bëhet pika e vetme e bisedës me partnerin, veçanërisht nëse nuk bëhet fjalë për disa situata krize në punë. Fikeni telefonin kur jeni duke ngrënë darkë me partnerin tuaj dhe mos iu përgjigjni emaileve, merrni pak kohë vetëm për ju të dy.

3. Martesa e detyruar

Jeni në një lidhje prej kohësh dhe thjesht prisni që ai të propozojë. Ka kaluar shumë kohë dhe është koha për një unazë, apo jo? Mos detyroni asgjë, mos nxitoni në një lidhje, edhe nëse jeni shumë i dashuruar në fillim të lidhjes, mos nxitoni të takoni prindërit tuaj. Sidomos jo pasi të keni bërë vetëm disa takime.

4. Mosbesimi

Mungesa e besimit në një marrëdhënie mund të jetë një problem i madh. Nëse vazhdimisht e kruan kokën se ku është, me kë është, çfarë po bën, do të bëheni gjithnjë e më nervozë dhe do të keni gjithnjë e më shumë mosbesim. Themeli i çdo marrëdhënieje është dashuria dhe besimi. Nëse kjo prishet, marrëdhënia mund të shkojë drejt greminës para se ju ta gjeni veten duke pyetur veten “çfarë ka ndodhur”.

5. Kërkesat

Kërkesa nuk është e këndshme për askënd për të dëgjuar. Ndonjëherë është e lehtë të harrosh se nuk jemi të vetmit me probleme. Njerëzve u pëlqen të jenë të rrethuar nga njerëz me energji pozitive, kështu që mbani në mend këtë herën tjetër kur filloni të ankoheni për çdo gjë të vogël që ju goditi atë ditë.