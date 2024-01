Këto janë shenjat që do të jenë jashtëzakonisht me fat në dashuri, për vitin 2024

Çdo shenjë në peizazhin kozmik, do të kalojë ndryshime të mëdha në jetën e tyre të dashurisë dhe do të jetë interesante të shihet nëse yjet do t’ju sjellin fat apo jo.

Mund të lexoni këtu nëse i përkisni shenjave me fat për vitin e ri.

Kur bëhet fjalë për horoskopin e dashurisë, këto janë 4 shenja që do të jenë jashtëzakonisht me fat.

Demi

Me Venusin që i jep bekimet e tij, Demit dhe ndikimin e butë të Jupiterit që e shtyn shenjën të takojë njerëz me të njëjtin mendim, kjo shenjë do të përjetojë një bollëk dashurie dhe romance.

Ata që janë tashmë në një lidhje do gjejnë qëndrueshmëri dhe përkushtim, ndërsa beqarët do kenë fat të shtuar për njohjen që dëshirojnë. Demi beqarë, mjafton t’i besoni procesit dhe të qëndroni të hapur ndaj njohjeve të reja.

Një ndjenjë e përgjithshme ekuilibri do të vijë në jetën tuaj të dashurisë pasi universi komploton në favorin tuaj. Përqafoni cenueshmërinë, merrni rreziqe dhe komunikoni hapur nevojat tuaja. Shkurti dhe tetori do të jenë veçanërisht të mirë për dashurinë, ndërsa marsi, prilli, maji, shtatori dhe nëntori mund të jenë koha për të zhvilluar lidhje domethënëse. Shmangni marrjen e vendimeve për dashurinë në janar, qershor, korrik dhe gusht.

Binjakët

I gjithë viti është i juaji me shumë mundësi në të gjitha fushat. Nga data 25/05, Jupiteri do të kalojë në shenjën tuaj. Planeti i fatit do t’ju ndihmojë të arrini çdo qëllim, si në aspektin romantik ashtu edhe në atë personal-profesional. Në qershor do të keni mundësinë të çoni një hap më tej marrëdhëniet tuaja.

Binjakët beqarë, ka gjasa të takoni dashurinë e jetës suaj. Mos refuzoni ofertat e udhëtimit, pasi njëra prej tyre mund të luajë një rol kyç në zhvillimin tuaj personal dhe profesional. Lëreni jetën, kini besim dhe mos u ” afroni ” me mendimet dhe egot negative.

Jupiteri do ta hedhë gjithë fatin e tij në shtëpinë tuaj të shtatë, atë që lidhet me martesën dhe marrëdhëniet. Pra, ndërsa jeta juaj e dashurisë do të fillojë me një notë të ftohtë, gjërat do të fillojnë të nxehen në shkurt. Jupiteri do të rrisë mirëkuptimin dhe vlerësimin mes partnerëve, të cilët do të fillojnë të tregojnë më shumë respekt ndaj njëri-tjetrit.

Bricjapi

Bëhuni gati të ndjeni ngrohtësinë dhe madhështinë e dashurisë në vitin që nisi pak ditë më parë. Me Jupiterin që zbukuron shtëpinë e pestë të romancës në shenjën tuaj, 2024 do të jetë një vit me fat dhe dashuri të pashoqe. Dilni nga zona juaj e rehatisë dhe provoni gjëra të reja, duke përfshirë takimin me njerëz të rinj që mund të bëhen gjysma juaj tjetër.

Bricjapët do të zbulojnë një anë më të lehtë, më karizmatike të tyre që do të jetë më tërheqëse për të tjerët. Lëreni për pak disiplinën dhe seriozitetin dhe shijoni udhëtimin që ju bën universi. Nëse jeni në një lidhje, bëni udhëtime, shëtitje dhe arratisje me partnerin tuaj.

Është koha për të freskuar lidhjen tuaj pasi kjo kohë është koha e duhur për të rindezur pasionin e humbur dhe për të ndezur në një lidhje afatgjatë.

Peshqit

Listën e shenjave më me fat të zodiakut në dashuri e plotësojnë Peshqit, horoskopi i dashurisë së të cilëve duket premtues. Ëndërrimtari romantik i zodiakut, ai ka një predispozitë të natyrshme për të krijuar marrëdhënie të thella dhe të gjitha ëndrrat e tij do të realizohen në vitin 2024.

Peshqit beqarë dhe të përkushtuar do të shohin që jeta e tyre e dashurisë të shkojë në një nivel tjetër, falë veprimeve të gjera të Jupiterit.

Beqarët do të kenë lidhje të kënaqshme emocionalisht dhe sensuale. Vetëm jini të sigurt dhe komunikoni dëshirat tuaja pa hezitim. Nga ana tjetër, njerëzit e përkushtuar do të zhvillojnë një mirëkuptim, besim dhe intimitet të palëkundur në marrëdhënien e tyre.