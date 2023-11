Këto janë shenjat e Horoskopit më me fat të nëntorit

Sezoni i Akrepit është një punë e madhe, është e vetmja kohë e vitit që përfshin kostume magjike, filma horror dhe shumë emocione të forta. Akrepi është një shenjë e sunduar nga Marsi, e cila drejtohet nga pasioni. Edhe pse kjo shenjë tenton të marrë një reputacion të keq, datat rreth 23 tetorit deri më 21 nëntor janë më të favorshmet për të realizuar dëshirat tuaja më të thella.

Për Demin, Luanin, Akrepin dhe Ujorin, Nëntori do të jetë muaji më me fat.

Demi

Ndërsa Dielli vazhdon të lëvizë nëpër shtëpinë tuaj të shtatë të marrëdhënieve këtë muaj, ju do të zhyteni në marrëdhëniet e thella dhe intime që ekzistojnë mes jush dhe njerëzve të tjerë. Edhe pse kjo energji mund të shkojë kundër sjelljeve tuaja të zakonshme, ajo ju jep thellësinë që kërkoni në jetën tuaj të dashurisë. Ju mund ta gjeni veten të apasionuar pas një personi të veçantë, ose thjesht të përqendroheni pak më shumë në jetën tuaj shoqërore. Asgjë këtë muaj nuk do t’ju duket sipërfaqësore, ndaj prisni që takimet tuaja të jenë mjaft intensive (por thellë brenda juve ju pëlqen edhe kjo).

Luani

Ndërsa sundimtari i grafikut tuaj, Dielli, kalon tranzit në shtëpinë tuaj të katërt, ju do ta ndërroni sjelljen tuaj tipike shoqërore me një introspeksion të thellë të brendshëm për jetën tuaj. Ju dëshironi një mjedis që ndihet emocionalisht i qëndrueshëm dhe i pandryshueshëm, dhe ndërsa ky sezon vazhdon, dëshira juaj për më shumë ruajtje në botën tuaj private do të jetë një përparësi kryesore. Ju mund ta gjeni veten duke konsoliduar punët tuaja të brendshme ose duke bërë një kërkim për prejardhjen tuaj. Privatësia është në krye, kështu që ju e rrethoni veten vetëm me njerëz, vende dhe gjëra të cilave mund t’u besoni.

Akrepi

Ndërsa sezoni i ditëlindjes suaj vazhdon, ju do të bëheni gjithnjë e më të vetëdijshëm për identitetin tuaj dhe veten tuaj. Edhe pse jo gjithmonë ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes, do të merrni më shumë njohje se zakonisht, duke treguar pasionin dhe qëndrueshmërinë tuaj. Do të punoni në mënyrë të qëndrueshme drejt qëllimeve tuaja personale, të cilat mund të tërheqin vëmendjen e disave, por do të mbeteni të shqetësuar si zakonisht. Këtë muaj do të jeni prioriteti juaj kryesor, ndaj përpiquni të mos humbni shumë në thellësi të mendjes tuaj dhe të investoni në kujdesin për veten. Ju e meritoni atë.

Ujori

Udhëtimi i Diellit drejt Akrepit vazhdon këtë muaj, duke hedhur dritë mbi qëllimet tuaja aktuale të karrierës dhe aspiratat profesionale. Gjatë kësaj kohe, mund ta gjeni veten të përkushtuar ndaj një roli të ri në punë ose një sipërmarrje të re biznesi që ju emocionon. Ju gjithashtu mund ta gjeni veten në qendër të vëmendjes, pasi të tjerët do të jenë më të gatshëm të pranojnë punën tuaj të palodhur. Ndërsa zakonisht preferoni ta festoni suksesin tuaj në prapaskenë, ky sezon ju inkurajon të flisni më fort për fitoret tuaja. Nëse kolegët ose partnerët tuaj duan të festojnë, lërini ta bëjnë këtë. Modestia është e admirueshme, por mos kini frikë të tregoni pak besim./albeu.com