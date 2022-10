Horoskopi 18 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Gjatë kësaj dite do i mendoni gjërat gjerë e gjatë para se të veproni dhe kjo do ju mbajë larg problemeve. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e mbushur me momente të lumtura. Asgjë dhe askush nuk do ua prishë harmoninë dhe çdo moment zemra do ju rrahë pa mbarim. Për ju beqarët do ketë njohje me të vërtetë interesante dhe shumë gjëra mund të ndryshojnë për mirë. Në punë mund të nënshkruani një kontratë të re dhe rrugë të tjera do ju hapen për vazhdimësinë. Do ndiheni edhe më të kënaqur. Buxheti mund të keni disa vështirësi për shkak të ndryshimit të banesës apo të disa shpenzimeve të domosdoshme që duhet të kryeni.

Demi

Edhe pse në përgjithësi gjërat do ju ecin mirë sot, nuk duhet të prisni që yjet t’ua servirin çdo gjë në pjatë të argjendtë. Edhe ju duhet të bëni përpjekje. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do përmirësohet tej mase. Do i shihni gjërat më me realizëm e madje do pranoni se edhe ju vetë keni bërë me parë gabime. Ju beqarët do arrini më në fund të realizoni takimet tuaja më të bukura dhe do filloni një marrëdhënie të qëndrueshme. Në punë duhet të reflektoni gjerë e gjatë para se të hidhni hapa. Nëse jeni konfuzë më mirë mos veproni. Në planin financiar duhet të merrni masa më strikte që gjendja mos ketë tronditje.

Binjakët

Yjet do ua rregullojnë disi humorin gjatë kësaj dite dhe do jeni disi më entuziastë se më parë. Ju që keni një lidhje nuk do i përkushtoheni sa duhet partnerit tuaj sot dhe duke e lënë pas dore dikush tjetër do përfitojë për t’ua marrë. Vetëm kur të mos e keni më pranë vetes do e kuptoni sa vlera ka pasur. Ju beqarëve nuk do ju mungojnë mundësitë për takime, por ju do jeni konfuzë dhe nuk do dini çfarë të bëni. Në punë do iu jepen detyra të reja për gjëra për të cilat jeni vërtet kompetentë. Mos hezitoni as të tentoni gjëra të reja. Edhe financat do jenë delikate e të trazuara. Kujdes me çdo hap në mënyrë që të mos ketë probleme serioze.

Gaforrja

Do jeni në humor më të mirë gjatë kësaj dite dhe do e merrni gjithçka me optimizëm. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë shumë sensuale dhe e mbushur me kënaqësi të paimagjinueshme. Ndonjëherë nuk do ju besohet se jeni në realitet dhe po i përjetoni vërtet të gjitha ato ndjesi. Ju beqarët do keni disa takime shumë të bukura, por do preferoni të prisni edhe pak para se të hidhni hapa më tej. Sektori profesional do kalojë edhe peripeci, por ju nuk duhet të alarmoheni. Merrini gjërat sa më shtruar dhe do dilni të fituar. Gjendja e financave ka për të qenë përherë e kënaqshme.

Luani

Hëna do ua bëjë pak më të vështirë jetën sot dhe do ju duhet të tregoheni shumë më të kujdesshëm. Nëse jeni në një lidhje do kaloni vështirësi të njëpasnjëshme. Nuk do ndiheni mirë për asnjë moment dhe do preferoni t’ia lini gjithçka kohës. Mundohuni të mos nervozoheni e as të merrni vendime. As ju beqarët nuk do keni fat në dashuri kështu që më mirë të merreni me diçka tjetër që të mos mërziteni vetëm. Në punë ka ardhur momenti të mblidhni të gjitha forcat dhe të bëni të pamundurën për të arritur qëllimin përfundimtar. Financat nuk do jenë aspak të këqija, pasi kohët e fundit keni ditur t’i bëni me shumë kujdes llogaritë.

Virgjëresha

Venusi dhe Marsi do ua zbukurojnë edhe më shumë jetën gjatë kësaj dite. Jeta juaj në çift do jetë e mbushur me momente të lumtura. Emocionet do jenë më të fuqishme se asnjëherë më parë dhe kjo do ju entuziazmojë. Nëse jeni beqarë do keni veçse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë sesa aq. Gjithsesi e mira është të tregohen sa më të rezervuar me çdo person të ri që do takoni. Në punë do ecni ngadalë, por me hapa shumë të sigurta. Po vazhduat kështu keni për të arritur shumë lart. Buxheti do jetë i kënaqshëm kështu që duhet ta shfrytëzoni rastin për të shlyer disa borxhe të hershme.

Peshorja

Tregohuni sa më vigjilentë me paratë gjatë kësaj dite sepse përndryshe do keni surpriza të pakëndshme. Hua mos merrni për asnjë lloj arsyeje. Nëse jeni në një lidhje do kaloni një ditë intensive. Bashkëpunimi do mbizotërojë gjithë kohës dhe harmoninë tuaj do e kenë zili të gjithë. Nëse ende zemra juaj nuk ka filluar të rrahë fort për dikë sot duhet të keni më shumë besim tek miqtë dhe të pranoni sugjerimet. Në punë imagjinata do ju ndihmojë të arrini çdo gjë që dëshironi. Për ju nuk do ketë asgjë të pamundur. Priten emocione shume të këndshme.

Akrepi

Gjatë kësaj dite Jupiteri dhe Urani do ju japin më shumë liri veprimi dhe do bëni atë që do ndieni për momentin. Për ju të dashuruarit kanë për të ndodhur shumë gjëra të jashtëzakonshme. Emocionet do shumëfishohen dhe do ju duket sikur jeni mbi re. Ju beqarët do jeni gati ta pranoni propozimin e dikujt dhe do filloni një lidhje serioze. Në punë keni për të arritur rezultatet të shkëlqyera fale vendosmërisë dhe përpjekjeve të shumta., për ju asgjë nuk është e pamundur. Gjendja e të ardhurave nuk do jetë aq e mirë sa mendonit. Lërini për më vonë disa investime dhe mos shpenzoni shuma të mëdha.

Shigjetari

Rutina do jetë shumë shqetësuese gjatë kësaj dite dhe shpesh do ndiheni vërtet të mërzitur. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë tejet e vështirë. Nuk do merreni vesh mirë me atë që keni në krah dhe mund të debatoni ashpër. Ju beqarët do keni mundësi vetëm për aventura kalimtare, asgjë më tepër sesa aq. Buxhetin do e menaxhoni me shumë përkujdes. Në punë do jeni më të ndërgjegjshëm për të gjitha gabimet që keni bërë, por kushtet nuk do ju lejojnë t’i ndreqni ato menjëherë. Edhe sot do kaloni një ditë delikate. Nuk do kryeni aspak investime të panevojshme të cilat do mund ta tronditnin situatën.

Bricjapi

Pavarësisht përpjekjeve që do bëni sot gjërat për ju nuk o ecin aspak mirë. Për ju të dashuruarit ndikimi i yjeve do jetë shumë negativ. Për këtë arsye do lindin debate dhe mosmarrëveshje në çdo moment. Ju beqarët nuk do mundni dot të përfitoni nga ftesat që do ju bëhen dhe do mbeteni sërish me të njëjtin status. Në punë do i shtoni dozat e imagjinatës dhe do tentoni gjërat të reja, por për fat të keq kolegët do ua prishin të gjitha planet. Ata ju kanë zili dhe nuk duan që ju t’ua kaloni. Në planin financiar nuk do ndodhë asgjë e jashtëzakonshme, por mundohuni sa të mundni të ruani qëndrueshmërinë.

Ujori

Jeta juaj do jetë shumë më e thjeshtë gjatë kësaj dite dhe do ndiheni me më tepër besim tek vetja. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e shkëlqyer. Do ja kaloni më së miri pranë partnerit dhe nuk do ju mbetet qejfi edhe nëse ai ju bën ndonjë kritikë. Në fund të fundit ai ju do të mirën dhe dëshiron që ju të jeni perfektë. Beqarët çfarëdo qe te bëjnë nuk do mund ta ndryshojnë statusin. Në punë do veproni me shumë pasion dhe do jeni të gatshëm edhe të përballeni me kolegët vetëm që të arrini atje ku doni. Në planin financiar do bëni të pamundurën që ta ndryshoni situatën dhe do ja dilni mbanë.

Peshqit

Në mëngjes do jeni paksa nervozë sot, megjithatë situata do qartësohet shumë shpejt. Për ju të dashuruarit është dita ideale për të reflektuar gjerë e gjatë dhe për të marrë vendime të rëndësishme në jetën tuaj. Do e shihni se do ndiheni më mirë te dyja palët. Për ju beqarët do fillojë një etapë e re shumë më e bukur nga më parë e cila do i beje ta shohin boten me një sy tjetër. Në punë do keni shumë dyshime për gjithçka dhe nuk do guxoni të hidhni hapa të menjëhershme. Mirë është t’i dëgjoni këshillat e miqve. Buxheti do ekuilibrohet tej mase kështu që do ndiheni më të lirshëm për të bërë edhe ndonjë shpenzim më tepër sesa zakonisht.