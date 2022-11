Këto janë sekretet e tyre: Si e joshin femrat franceze një mashkull dhe pse janë kaq të suksesshme?

Femrat franceze jo vetëm që konsiderohen si femrat e veshura më mirë, por ato janë të njohura edhe për artin e tyre të joshjes.

Ata përdorin sekrete të vogla për të tërhequr vëmendjen e çdo mashkulli dhe për të qenë në qendër të vëmendjes.

Nuk mjafton vetëm të visheni bukur, përdorni këshillat e tyre se si ta bëni atë mashkullin tuajin.

1. Ndaloni së shkuari në takime

Femrat franceze nuk dalin në takime. Ato takojnë burra kur dalin me miqtë.

2. Organizoni një festë të mirë

Dhe jo çdo festë, një festë e vërtetë për të rriturit. Le t’i lëmë ato festa të zhurmshme të kolegjit me birrë të lirë dhe muzikë me zë të lartë në të kaluarën. Lëreni Breakfast at Tiffany’s të jetë frymëzimi juaj, në vend të festave të kolegjit.

Për më tepër, ka mënyrë më të mirë për t’i treguar të gjithëve që njihni se jeni një grua e sofistikuar, e botës, interesante dhe e pasionuar dhe që po dhuroni një kohë të paharrueshme? Ftoni miq të vjetër dhe të rinj. Tregoni aftësitë tuaja të kuzhinës dhe argëtuese.

3. Ec, ec, lëviz!

Gratë franceze ecin kudo dhe kurdo që munden. Po, është një ushtrim i shkëlqyer, por ata gjithashtu e bëjnë atë për t’u parë.

Kur dilni për një shëtitje me një të dashur të mundshëm, ai nuk e di se është një takim. Plus, ai sheh sesi burrat e tjerë po ju shikojnë, kështu që ai e di se ka konkurrencë.

4. Hiqni dorë nga interneti

Femrat franceze preferojnë mënyrën e modës së vjetër për të takuar njerëz të rinj, ndaj jepini një shans.

Ato takojnë burra në muze, dhe bare. Të qenit simpatik dhe pak joshëse është çështje mbijetese, ndaj ai do të bisedojë me të gjithë.

5. Shoqërohuni në punë

Hiqni kostumin e biznesit dhe vishni diçka moderne.

Por është e rëndësishme që rrobat tuaja të jenë gjithmonë elegante, sidomos në një ambient pune. Ka shumë mënyra për të dalluar pa cenuar kodin e veshjes.

6. Jini natyral

Pamja franceze është e natyrshme. Kjo do të thotë që ju zgjidhni një pjesë të trupit ku të përqendroheni. Më pak është më shumë, zonja.

7. Përshëndetni ish-in tuaj

Nuk ka asnjë arsye për të mos qëndruar në marrëdhënie të përzemërta me ish-ët tuaj. Mund të lindë një rast në të cilin do t’ju duhet një shoqërues ose dikush që të plotësojë rrethin e njerëzve që ftoni në një darkë që keni organizuar.

8. Krijoni rrethin tuaj të njerëzve

Ky është grupi më i rëndësishëm i miqve me të cilët shkoni në bare, muze dhe koncerte. Në thelb është një term më klasik, me tingull më të sofistikuar për ‘ekipin tuaj të njerëzve’.

9. Jini të zgjuar

Nuk ka vërtet asgjë më seksi se inteligjenca. Gratë franceze e dinë se inteligjenca është tërheqëse. Ata kurrë nuk mbështeten vetëm në pamjen e tyre mahnitëse dhe sensin e shkëlqyer të modës për t’i udhëhequr gjatë jetës.

10. Bëhuni edhe me humor

Po tamam! Shprehu. Asnjëherë mos i fshihni ndjenjat tuaja. Lejojeni veten të jeni gruaja e ndërlikuar dhe e bukur që jeni në të vërtetë. /G.D albeu.com/