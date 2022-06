Këto janë pijet më të mira që nuk dëmtojnë shëndetin e diabetikëve

Kur ju keni diabet, zgjedhja e pijeve të duhura nuk është gjithmonë e thjeshtë. Studimet e fundit kanë treguar se efekti i pijeve te diabetikë të ndryshëm, ndryshon. A duhet që diabetikët të pinë kafe? A janë të dëmshme pijet e gazuara me zero kalori? Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjerave në lidhje me pijet që duhet të konsumojnë diabetikët, i gjeni më poshtë.

Pini më shumë ujë

Një studim i kohëve të fundit, i publikuar në revistën Diabets Care, tregon se njerëzit që pinë pak ujë kanë më shumë gjasa që sheqeri në gjak t’ju rritet me 30%. Kjo për shkak të hormonit vasopressin, i cili ndihmon trupin të rregullojë hidratimin. Nivelet e këtij hormoni rriten kur trupi është i dehidratuar, gjë që bën që mëlçia të prodhojë më shumë sheqer në gjak. Është e rekomandueshme të pini 8 gota ujë në ditë për gratë dhe pak më shumë për meshkujt.

Pini më shumë qumësht

Qumështi nuk është një produkt vetëm për fëmijë, por është dhe një pije e mirë për diabetikët. Ai ju siguron kalcium, magnez, kalium dhe vitaminë D, të cilat i nevojiten trupit për funksionet themelore.

Gjithashtu, studimet kanë treguar se qumështi nxit dhe humbjen në peshë dhe uljen e presionit të gjakut. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni produkte bulmeti në dy ose në tre vakte, dhe në mëngjes gjithmonë një gotë qumësht.

Pini më shumë çaj

Çaji nuk ka kalori dhe është i mbushur me antioksidantë. Më të rekomandueshëm për shëndetin janë çaji jeshil ose i zi. Një studim nga kinezët tregoi se çaji i zi dhe i gjelbër kanë nivele të larta të polisaharideve, të cilat ngadalësojnë thithjen e sheqerit në gjak. Duhet të pini 4-5 filxhanë çaj në ditë, pasi do ju ndihmojë të ulni zhvillimin e diabetit me 16%. Çaji gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Pini me kujdes kafe

Disa studime sugjerojnë se prija e kafesë ul zhvillimin e diabetit të tipit 2. Por një studim tjetër tregon se njerëzit që tashmë kanë diabet, kafeja mund ta rrisë sheqerin në gjak dhe vështirëson përpunimin e saj. Ekspertët sugjerojnë të pini 1-2 kafe në ditë, në disa orë distancë në mes.

Pini me kujdes pijet e gazuara për diabetikët

Zakonisht pijet e gazuara për diabetikët janë me zero kalori. Shkencëtarët kanë provuar se pavarësisht se nuk kanë kalori, ata nxisin rritjen e sheqerit në gjak. Njerëzit që pinë pije të gazuara janë të rrezikuar me 67% nga prekja e diabetit, sesa ata që nuk e pinë. Një gotë me pijë të gazuar me zero sheqer është e rekomandueshme për diabetikët, por jo e nevojshme.