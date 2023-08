Këto janë objektet që duhet t’i shmangni në dhomat e hoteleve, janë shumë të ndotura

Sezoni turistik është në kulmin e tij dhe vera është koha kur shumica e hoteleve janë plot.

Kur planifikoni një pushim, miqtë, çiftet dhe familjet që kërkojnë hotelin ideal kanë si kriter kyç, përveç çmimit të tij, pastërtinë e tij pasi askush nuk dëshiron të përballet me një dhomë të pistë apo një banjë të papastruar plotësisht. Në fakt, nuk janë të paktë ata që në disa raste ose zgjedhin hotele ose dhoma me qira dhe marrin me vete peshqirët ose këllëfët e jastëkëve.

Megjithatë, sipas hulumtimeve, këro nuk janë objektet më të ndotura në një dhomë hoteli që pushuesit duhet të shmangin.

Sipas një hulumtimi, objektet e qelqit janë objekti që nuk duhet të përdorim brenda një dhome hoteli. Hulumtimi i hoteleve u krye në hotelet amerikane, ku zyrtarët kuptuan se syzet në dhoma nuk ndërroheshin aq shpesh. Për shembull, nëse objektet nuk ishin përdorur nga klientët e mëparshëm, atëherë stafi nuk i kishte zëvendësuar ato duke rezultuar në grumbullimin e pluhurit dhe mikroorganizmave të tjerë.