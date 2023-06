Këto janë gjërat që duhet të dini nëse keni zbokth

Disa njerëz mund të jenë më të prirur ndaj zbokthit se të tjerët, për arsye të panjohura. Megjithatë, meshkujt dihet se e përjetojnë zbokthin më shpesh sesa femrat.

Shumë faktorë mund të kontribuojnë në zhvillimin e zbokthit, disa nga shkaqet e mundshme janë:

• Sekrecionet nga gjëndrat dhjamore

• Lëkurë e irrituar, e yndyrshme

• Lëkurë të thatë

• Një kërpudh e ngjashme me maja (malassezia) që ushqehet me vajra në lëkurën e kokës

• Larjet e holla mund të shkaktojnë që qelizat e lëkurës të grumbullohen së bashku dhe të formojnë thekon.

• Larje dhe tharje shumë e shpeshtë.

• Larja e tepërt e flokëve krijon fërkime me lëkurën e ndjeshme të kokës.

• Ndjeshmëria ndaj disa produkteve të kujdesit të flokëve (dermatiti i kontaktit)

• Sëmundje të tjera të lëkurës, si psoriasis dhe ekzema

Simptomat e zbokthit mund të përfshijnë:

Njolla të skuqura dhe të kuqe në lëkurën e kokës, flokët, vetullat ose mjekrën, copëza të bardha, të yndyrshme në flokë dhe shpatulla, kruajtje të kokës, lëkura e kokës me pjesë të thara etj.

Simptomat përkeqësohen në vjeshtë dhe dimër, kur ajri është i thatë.

Le të shohim më poshtë se si largohet zbokthi, duke ndjekur këshillat e dermatologëve:

Përdorni shampo kundër zbokthit dhe trajtime për lëkurën e kokës.

Ndiqni gjithmonë udhëzimet në shishen e shampos për rezultate më të mira. Disa shampo kundër zbokthit kërkojnë që ta aplikoni shampon në flokët dhe lëkurën e kokës dhe ta lini të veprojë për një kohë të caktuar përpara se ta shpëlani. Shampo të tjera duhet të lahen menjëherë.

Shkoni te një dermatolog i cili do t’ju rekomandojë shampon më të mirë kundër zbokthit për llojin tuaj të flokëve dhe do t’ju këshillojë se sa shpesh duhet ta aplikoni atë. Llojet e ndryshme të lëkurës dhe flokëve kërkojnë kujdes të ndryshëm kundër zbokthit.

Në kuadër të hulumtimit, shkencëtarët vunë re se te zbokthi, mikrobioma e kokës nuk është e balancuar. Kjo do të thotë se ka një ndryshim në përmasat e mikroorganizmave që janë natyrshëm të pranishëm në lëkurën e kokës dhe janë të nevojshëm për shëndetin e tij.