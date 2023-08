Këto aroma mund të tërheqin gjarpërinjtë në oborrin tuaj

Mund të përpiqeni të parandaloni shfaqjen e tyre nëse i kushtoni vëmendje disa prej aromave që mund të jenë të pranishme në oborrin tuaj dhe janë tërheqëse për ta.

Nëse ata janë në kërkim të ushqimit, strehimit, ujit apo të gjithave që u tha më sipër, gjarpërinjtë mund të tërhiqen nga disa aroma dhe do të nuhasin atë që u nevojitet.

“Gjarpërinjtë kryesisht ‘nuhasin rrethinën e tyre përmes një procesi të quajtur chemoreception”, thotë eksperti i gjarpërinjve, A.H. David, shkruan Best Life, përcjell Telegrafi.

Ai shpjegon se ata nuk mund të nuhasin si njerëzit me hundë dhe në vend të kësaj përdorin një organ të veçantë të quajtur organi i Jacobson-it ose organi vomeronazal.

“Kjo ka të bëjë me gojën e tyre dhe kur e nxjerrin gjuhën, mbledh grimcat nga ajri të cilat më pas përpunohen përmes këtij organi”.

Në fund të fundit, ata mund të gjejnë të dhëna kimike ose “aroma” në mjedisin e tyre.

Kujdesuni për aromat e shënuara në vijim të këtij teksti në oborrin tuaj që mund të tërheqin gjarpërinjtë.

Jashtëqitjet e brejtësve

Gjarpërinjtë nuk janë domosdo të interesuar për burimet ushqimore si mbeturina apo mbetje ushqimore, por janë pre e tyre. Dhe nëse keni brejtës, gjarpërinjtë mund të vijnë pas tyre, sepse ata janë një nga burimet më të mëdha të ushqimit.

“Era e brejtësve si minjtë dhe llojet tjera të brejtësve mund të tërheqin shumë lloje gjarpërinjsh”, thotë David. Ai vë në dukje se nëse oborri juaj ka shumë aroma të brejtësve si jashtëqitjet ose urina e tyre, kjo mund të tërheqë gjithashtu vëmendjen e gjarpërinjve, edhe nëse vetë brejtësi nuk është më i pranishëm.

Mbetjet e shpendëve dhe foletë e shpendëve

“Gjarpërinjtë ndjekin aromën e gjahut të tyre dhe duke qenë se shumica e gjarpërinjve janë grabitqarë në pritë, ata vendosen në zona që kanë aromën e lënë pas nga gjahu i tyre”, – shpjegon Davidi. Për shembull, gjarpërinjtë ushqehen me vezë zogjsh, kështu që “aroma e zogjve, jashtëqitjet e tyre ose foletë e tyre mund t’i tërheqë potencialisht këto specie”.

Pishinat e ujit që njerëzit ndonjëherë i përgatisin për zogjtë mund të jenë veçanërisht tërheqëse për gjarpërinjtë, sepse janë të mbushura me ujë, gjë që është pikërisht ajo që u nevojitet gjarpërinjve për të qëndruar të hidratuar dhe për të mbijetuar.

Amfibët dhe peshqit

Dihet se gjarpërinjtë ushqehen në mënyrë oportuniste. Në thelb, ata zvarriten përreth derisa të ndeshen me një aromë të freskët e cila shpesh bëhet burimi i tyre i ushqimit. “Për gjarpërinjtë ujorë apo gjysmë ujor, aroma e amfibëve si bretkosat apo peshqit mund të jetë tërheqëse”, thotë David. Siç u përmend më herët, gjarpërinjtë tërhiqen gjithashtu nga uji, kështu që është thelbësore të zmbrapsni ndonjë nga këto burime në mënyrë që gjarpërinjtë të mos zënë vend.

Feromonet e gjarpërinjve të tjerë

Jo çuditërisht, aromat e gjarpërinjve do të tërheqin më shumë gjarpërinj. “Gjarpërinjtë mund të ndjejnë feromonet, kimikate të veçanta të lëshuara nga kafshët e së njëjtës specie”, thotë David. Edhe pse ata nuk do të ushqehen me të tjerët të llojit të tyre, ata do të jenë më shumë jashtë.

Feromonet mund të sinjalizojnë shumë gjëra, duke përfshirë gatishmërinë për të gjetur një partner. Gjarpërinjtë meshkuj mund të jenë në vëzhgim për femrat, veçanërisht gjatë sezonit të çiftëzimit. Aromat duhet të jenë të freskëta për të nxitur një përgjigje të ushqyerjes. Kur humbasin aromën e tyre, ata migrojnë diku tjetër për të gjetur një partner ose më shumë ushqim.