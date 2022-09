Këto 7 gjëra për të cilat nuk keni nevojë të kërkoni falje, ju keni të drejtë për to

1. Lodhje

Në ritmin e ngjeshur të jetës, ku rregulli që “vlejnë aq sa je aktiv” është gjithnjë e më i zakonshëm, njerëzit sakrifikojnë gjithnjë e më shumë gjumin e tyre për të dalë në qytet në mbrëmje, shikoni një episod të ri të serialit. për të cilën të gjithë do të flasin nesër, ose për të bërë punët e shtëpisë që nuk vijnë më herët. Megjithatë, nuk ka nevojë të justifikoni apo të kërkoni falje për lodhjen dhe gjumin është parakusht për shëndet dhe energji, dhe askush përveç jush nuk e di se sa gjumë keni nevojë, shkruan albeu.com.

2. Ndërprerja e një marrëdhënieje të keqe

Pavarësisht nëse është një miqësi apo një marrëdhënie dashurie që ju zbraz atomet e fundit të forcës, ju bën të ndiheni të përdorur dhe thjesht bën më shumë dëm sesa mirë, nuk keni nevojë të jepni shpjegime apo shanse të dyta. Mos bini në grackën që t’i “borgoni” dikujt një justifikim apo shpjegim për kohën që keni kaluar së bashku pikërisht për këtë arsye keni qëndruar në atë marrëdhënie për kaq gjatë, thonë psikologët.

3. Kërkesa për pushim vjetor

Me krizën në treg dhe pushimet e shpeshta nga puna, njerëzit kanë gjithnjë e më shumë frikë t’i kërkojnë punëdhënësit të tyre pushimin vjetor që u nevojitet absolutisht. Megjithatë, sa më gjatë ta bëni atë, aq më të mëdha janë rreziqet për shëndetin tuaj dhe puna juaj nuk do të vlejë shumë nëse sëmureni aq shumë sa nuk mund ta bëni. Prandaj kërkoni ditët tuaja të pushimit të merituara pa justifikime, shkoni në një udhëtim ose mbylleni në katër muret tuaja dhe pushoni mendimet tuaja.

4. Zgjedhja e partnerit

I dashuri juaj nuk është mjaftueshëm i mirë për prindërit tuaj, sepse ai nuk është mjaftueshëm i arsimuar? Mami dhe babi nuk e pranojnë të zgjedhurin tuaj të ri sepse ajo tashmë ka një martesë pas saj? Miqtë mendojnë se ai apo ajo nuk ju meriton? Është në rregull që secili të ketë mendimin e vet, por nuk është në rregull që t’ju imponojë, sepse nuk keni zgjedhur partnerë dashurie për të gjithë . Pra, mos bini në grackën për ta ngarkuar veten me të, apo për ta justifikuar atë para njerëzve.

5. Kur thoni ‘jo’

Duke marrë përsipër shumë punë? Mos refuzoni kurrë favoret për miqtë? Të gjithë në familje ju rëndojnë me problemet e tyre? Thjesht thuaj “jo” dhe largohu nga ndjenja e pendimit, këshillojnë psikologët. Ata pretendojnë se kënaqja e të tjerëve është një rreth vicioz në të cilin ju dëmtoni veten dhe njerëzit pa e ditur e shfrytëzojnë atë, pikërisht sepse ju i keni mësuar kështu.

6. Që nuk jeni gjithmonë në dispozicion

Telefonat inteligjentë, pajisjet dhe kultura e internetit kanë bërë që sot shumica prej nesh të jenë të disponueshëm pothuajse gjatë gjithë kohës. Nëse shefi juaj ju dërgon e-mail biznesi në mbrëmje, thjesht shpërfillini ato dhe përgjigjuni nesër, gjatë orarit të punës. Gjithashtu, nuk keni pse t’u përgjigjeni menjëherë miqve tuaj dhe zgjidhja më e mirë është të fikni të gjitha aplikacionet dhe të relaksoheni – nëse diçka ishte urgjente, ata do t’ju kishin njoftuar disi.

7. Çfarë dëshironi të jeni vetëm

Sot, njerëzit kanë gjithnjë e më shumë frikë të kalojnë kohë vetëm, sepse kultura na mëson se shoqërimi me të tjerët dhe një jetë aktive shoqërore është ajo që na bën aktivë dhe “të suksesshëm”. Studime të shumta tregojnë se nuk është pikërisht ky rasti, sipas të cilit njerëzit që janë herë pas here vetëm pra kalojnë të paktën tre orë në javë vetëm kanë nivele më të ulëta të stresit sesa ata që janë aktivë në shoqëri. Merrni një libër, bëni një shëtitje ose bëni ndonjë gjë për të qenë vetëm me mendimet tuaja. /albeu.com/