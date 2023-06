Këshilla nga Baba Vanga që mund t’ju sjellin PARA dhe lumturi

Baba Vanga, e njohur si Vangjelia Pandeva Dimitrova, lindi më 31 janar 1911 dhe vdiq më 11 gusht 1996, në moshën 85 vjeçare. Pas martesës, ajo mori emrin Vangjelia Gusterova dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës në Rupite, zonë në malet Kozhuh, Bullgari. Vanghelia ishte një shëruese e verbër që shumë njerëz mendonin se zotëronte aftësi paranormale.

85% të parashikimeve të saj rezultuan të vërteta.

Prandaj ajo u quajt Baba Vanga, baba që do të thotë plakë, dhe Vanga që është shkurtim i Vangjelia. Baba Vanga ishte një foshnjë e lindur para kohe, e cila pati shumë probleme shëndetësore gjatë gjithë jetës së saj.

Vanga ishte analfabete, dhe shkrimi i saj ishte i vështirë për t’u kuptuar pasi fliste një dialekt të vështirë. Baba Vanga tha se fuqitë e saj paranormale vinin nga krijesa të padukshme, por ajo nuk mund t’i shpjegonte plotësisht ato.

Veç profecive të shumta, Baba Vanga e famshme shquhej edhe për këshillat e saj të mençura. Ajo besonte se disa gjëra mund t’ju sjellin para dhe lumturi.

Sigurisht, me kusht që t’i përmbaheni rregullave të caktuara:

1. Hani dhe pini gjithmonë nga pjatat dhe gotat e plota dhe të paprekura, kështu që do të mbani energji dhe lumturi të mirë në shtëpinë tuaj.

2. Për të parandaluar që lumturia dhe mirëqenia të largohen nga shtëpia juaj, vendosni disa palë metalike në një cep të vetmuar.

3. Jepini zogjve kore buke dhe thërrime që kanë mbetur nga dreka apo darka, kështu do të hyjë lumturia në shtëpinë tuaj.

