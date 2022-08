Kërkoi një foto me Messi: Sigurimi tërheq “zvarrë” djaloshin, por argjentinasi bën veprimin special (VIDEO)

Lionel Messi duket se është ringjallur kohët e fundit me ekipin francez pasi paraqitjet e tij janë me të vërtetë të jashtëzakonshme.

Mbrëmjen e djeshme, PSG fitoi Superkupën e Francës me rezultatin 4-0 ndaj Nantes, ku argjentinasi ishte autori i golit të parë.

Pasi përfundoi ndeshje, Messi ishte duke u shoqëruar nga sigurimi drejt tunelit dhe një djalosh i vogël vrapoi pas tij për të bërë një foto me yllin argjentinas.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ❤️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0

— R  (@Lionel30i) July 31, 2022