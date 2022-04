Kërkohet paraburgim, lëshohet urdhër që Muhamed Zekiri të çohet me polici në Gjykatë

Gjykata Penale në Shkup njofton se pas marrjes së kërkesës nga prokurori kompetent, që nën/kryetari i LSDM, Muhamed Zekiri, të futet në paraburgim, ka kërkuar që ai të sillet në Gjykatë me polici.

“Pas pranimit të propozimit, në afatin e paraparë ligjor, gjykatësi i procedurës paraprake, në përputhje me dispozitat e Kodit Penal ka dhënë urdhër deri te Stacioni Policor kompetent për të sjellë të të dyshuarin në adresën e vetme të potencuar në propozim. Pasi i dyshuari të dalë para gjykatësit dhe të deklarohet në raport me propozimin e prokurorit publik, do të përgatitet vendim për të cilin palët dhe publiku do të njoftohen me kohë”, qëndron mes tjerash në njoftimin e Gjykatës./albeu.com/