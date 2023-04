Kërkesa e lartë e të huajve shtrenjton bregdetin me 40%

Rritja e kërkesës nga të huajt ka shtrenjtuar edhe këtë vit deri në 40% çmimet e apartamenteve dhe vilave në bregdet. Rritje më të madhe kanë shënuar çmimet e pronave në resortet e reja në Vlorë dhe Sarandë. Apartamentet në këto projekte po shiten 3,500 euro për metër katror. Bregdeti shqiptar vijon të jetë i paprekshëm për shumicën e shqiptarëve, ndërsa ka dyndje të nordikëve, gjermanëve, anglezëve dhe italianëve për blerje pronash, për t’i dhënë me qira.

Shtrenjtimi i çmimeve të vilave dhe apartamenteve në bregdet po vijon edhe në vitin 2023. Në apartamentet e reja në zonat rezidenciale në Vlorë dhe Sarandë, sipas agjencive të pasurive të patundshme, çmimet e apartamenteve janë rritur 40% më shumë krahasuar me 2022.

Në bregdetin e Durrësit dhe Qerretit, çmimet e pronave në vijën e parë janë shtrenjtuar 15%. Agjencitë e pasurive të patundshme pohuan se arsyet kryesore të rritjes së çmimeve janë kërkesa e lartë nga të huajt dhe shtrenjtimi i materialeve të ndërtimit.

Në resortet turistike, që kanë nisur punimet këtë vit, si në Orikum të Vlorës apo Sarandë, çmimet e apartamenteve variojnë nga 2,500 deri në 3,500 euro për metër katror.

Rritje të lartë ka edhe për çmimet e vilave. Vilat elitare në bregdet po shiten me çmimin e 1,6 mln eurove, 33% më shumë se vjet.

Shtrenjtohet Durrësi, Golemi dhe Qerreti 15%; Me çmim ekonomik, vetëm ndërtimet e para 15 viteve

Edhe këtë vit, çmimet e apartamenteve në zonat bregdetare të Durrësit kanë vijuar tendencën e rritjes.

Shtrenjtimi më i lartë është për pronat në vijën e parë të ndërtimit, që kanë arritur nivelin maksimal prej 1,500 euro/m² nga 1,300 euro që u shitën vjet (rritja 15%).

Në vitin 2021, maksimumi i çmimit për ndërtimet e vijës së parë p.sh., në zonën e Shkëmbit të Kavajës arrinte deri në 750 euro.

Arian Gjuzi, broker i agjencisë imobiliare “Century 21 EON” në Durrës nënvizoi për “Monitor” se çmimet në vijën e parë bregdetare të zonave si: Durrës, Plazh, Golem, Shkëmbi i Kavajës dhe Qerret janë rritur 100 deri në 200 euro.

Z.Gjuzi shton se rritja është ndikuar nga kërkesa e lartë për këto prona dhe oferta e ulët. Sipas tij, pronat po blihen kryesisht nga çekët, polakët apo shqiptarët e diasporës, me qëllim investimi dhënie me qira.

“Vjet, çmimi maksimal për ndërtimet e reja me pamje nga deti në vijën bregdetare të Durrësit dhe Qerretit arrinte deri në 1,300 euro/m², këtë vit është 1,500 euro/m².

Shumica e blerësve, kryesisht të huajt dhe nga diaspora, kërkojnë gjithmonë prona në vijë të parë. Ndërtimet e reja në vijë të parë janë të pakta. Për këtë arsye, çmimet janë rritur”.

Përfaqësuesi i agjencisë së pasurive të patundshme, shton se në Durrës ka ende prona me çmime ekonomike, të cilat preferohen më shumë nga vendasit.

“Apartamentet e ndërtimeve të 10 apo 15 viteve më parë në Golem po shiten me çmime ekonomike 600-650 euro/m², që parapëlqehen nga vendasit. Ndërsa ndërtimet e reja në Golem këtë vit, që shtrihen në vijën e fundit, janë me çmim 800 – 850 euro/m²”.

Po kush po blen në bregdetin e Durrësit? Arian Gjuzi pohon se krahasuar me vjet, kërkesa për prenotim blerjesh nga çekët dhe polakët që dominuan tregun është në rënie mbi 50%.

Sipas tij, kjo ka ndodhur prej pasigurisë së shpenzimeve për shkak të luftës Rusi-Ukrainë. Kërkesa për apartamente kryesohet më pas nga shtetasit nga diaspora, Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Ndërsa nga vendasit, kërkesa është e përqendruar vetëm te banorët e kryeqytetit, blerësit nga rrethet janë të papërfillshëm.

“Të huajt po blejnë apartamente me qëllim investimi, për dhënie me qira nëpërmjet platformave ndërkombëtare. Kjo po ndodh edhe me investimet e emigrantëve të Zvicrës, diasporës apo të rajonit.

Ndërsa kërkesa nga vendasit është shumë e ulët, për shkak të çmimit të lartë. Niveli 1,500 euro për metër katror në vijën e parë të ndërtimit është një çmim i papërballueshëm për shqiptarët”, thekson z. Gjuzi.

Agjencitë e pasurive të patundshme pohojnë se çmimet në bregdetin e Durrësit kanë arritur pikun dy vitet e fundit dhe nuk parashikohet më rritje.

Ekspertë të tregut shtuan se kërkesa nga të huajt ka rritur çmimin në Durrës. Edhe shumë apartamente sipas konstatimeve të agjencive real state në vitet 2019-2021 u blenë nga agjencitë polake dhe çeke me çmim 500 euro/m² dhe u rishitën te shtetasit e huaj me çmim 750 euro/m².

Agjencitë imobilare e konsiderojnë këtë një faktor që ka nxitur rritjen e çmimeve të pronarët e tjerë që rishisnin apartamentet.

Kush po blen në Durrës

Të huajt po blejnë apartamente me qëllim investimi, për dhënie me qira nëpërmjet platformave ndërkombëtare. Kjo po ndodh edhe me investimet e emigrantëve të Zvicrës, diasporës apo të rajonit. Ndërsa kërkesa nga vendasit është shumë e ulët, për shkak të çmimit të lartë. Niveli 1,500 euro për metër katror në vijën e parë të ndërtimit është një çmim i papërballueshëm për shqiptarët

Rriten çmimet e apartamenteve në Durrës Yacht & Marina

Edhe pse pronat në projektin e ri “Durrës Yacht & Marina”, që pritet të zhvillohet po shiten në ajër, kjo nuk i ka penguar investitorët të rrisin çmimet e apartamenteve.

Sipas zyrës së shitjes të kontaktuar nga “Monitor”, çmimet e apartamenteve për ndërtimin e tretë 9-katësh nisin nga 1,650 deri në 2,800 euro/m².

Sipas planit të biznesit të projektit, të publikuar më herët, çmimet e shitjes varionin midis 1,500-2,000 euro/m² (10 deri 40% rritje).

Agjentët e shitjes së Durrës Yacht & Marina thanë se tashmë kanë përfunduar prenotimet e shitjes për dy godinat e para të apartamenteve, ndërsa projekti për godinën e re parashikohet të prezantohet në fund të muajit mars.

Shitjet e apartamenteve nga kompania “Eagle Hills Real Estate Development” nisën më 8 dhjetor, nëpërmjet kontratave “Marrëveshja për prenotimin e interesit” që u dhanë blerësve.

Marrëveshja parashikonte kryerjen e pagesave me këste për blerjen e apartamentit.

Konkretisht, 40% e vlerës së apartamentit e ndarë në 3 këste do të paguhet para marrjes së lejes së ndërtimit, si: 20% e çmimit të blerjes të paguhet brenda 5 ditëve nga nënshkrimi i Marrëveshjes Paraprake të Shitjes; 10% e çmimit të blerjes të paguhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga data e lejes së ndërtimit dhe 10% e çmimit të blerjes të paguhet jo më vonë se 6 muaj nga data e lejes së ndërtimit.

Pjesa tjetër e vlerës së apartamentit do të paguhet, sipas skemës: 15% e vlerës para ose pas përfundimit të strukturës, 20% të çmimit do të paguhet para ose pas vendosjes së xhamave dhe 5% e çmimit të blerjes të paguhet brenda 5 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës së shitjes për transferimin e titullit të pronësisë së pronës.

“Durrës Yachts & Marina” është një shoqëri e përbashkët mes qeverisë shqiptare (33% përmes Albanian Seaports Development Company) dhe dy shoqërive nga Emiratet e Bashkuara (Eagle Hills Real Estate Development, sh.a., dhe Nshmi Development L.L.C”, me 67% së bashku) dhe po zbaton projektin me status strategjik “Marina & Jahtet e Durrësit”.

Projekti “Durrës Yacht & Marina” ka marrë statusin strategjik, pas të cilit shteti shqiptar u bë bashkaksioner, pasi në dispozicion të projektit u vunë 80 hektarë tokë shtetërore. Kompania ka përfituar lehtësi të shumta si investitore, si përjashtimi nga taksa e infrastrukturës në ndërtim (4% e vlerës së shitjes dhe taksa e strehimit prej 3%).

Gjithsej, parashikohet ndërtimi i gati 13 mijë apartamenteve (4 mijë në fazën e parë dhe rreth 8,600 në fazën e dytë), ndërsa do të ketë vetëm pak hotele me më shumë se 850 dhoma.

Parashikohen vetëm 280 vende për jahte. 93% e sipërfaqes së ndërtimit të parashikuar do të jetë rezidenciale dhe 3.5% përkatësisht do të jenë hotele dhe sipërfaqe tregtare.

Investimi i parashikuar në fazën e parë është 595 milionë euro. Por, kompanive investitore u kërkohet që të mbajnë në llogaritë e tyre një shumë që korrespondon me tridhjetë për qind (30%) të financimit të nevojshëm për zhvillimin e sheshit të fazës 1, pra rreth 180 milionë euro, ndërsa mund të grumbullojnë të ardhura nga shitjet, apo të përfshijnë bashkëfinancues të tjerë.

Në Lungomare, kërkesa e lartë shtrenjton apartamentet deri 60%

Këtë vit, rritje të lartë të çmimeve të apartamenteve ka edhe për ndërtimet e reja në Vlorë.

Në zonën e Lungomares, në vijën e parë të ndërtimit, çmimet maksimale të apartamenteve kanë arritur 2,700-2,800 euro/m² sipas të dhënave të agjencisë imobiliare “Albania Property Group”.

Bëhet fjalë për ndërtime që janë në fazën e parë të zhvillimit. Këtë vit, në vijën e parë të ndërtimit në Lungomare, por për apartamente jo me pamje nga deti, çmimet variojnë nga 1,200 deri 1,300 euro/m².

Ndërsa vitin e kaluar, apartamentet në vijën e parë të kësaj zone varionin nga 1,700 deri 1,800 euro/m² (çmimet e vitit të kaluar janë dhënë nga tjetër agjenci imobiliare. Rritja 55 deri në 58%).

Agjencitë e pasurive të patundshme pohojnë se arsyeja kryesore e rritjes së lartë të çmimeve në Lungomare është kërkesa e fortë dhe oferta shumë e ulët.

Tendenca e lartë e çmimeve për prona në vijën e parë të ndërtimeve në Lungomare është parashikuar edhe vjet nga agjentët e shitjeve, për shkak të kërkesë-ofertës.

Edhe këtë vit, kërkesa për prona në këtë zonë kryesohet nga të huajt për shtëpi pushimi, kurse vendasit kanë rritur kërkesën e blerjes me qëllim dhënien me qira.

Mungesa prej vitesh e ndërtimeve në zonën e Radhimës në Vlorë, këtë vit ka sjellë fluks së kërkesës për ndërtimet e reja. Në zonat e reja rezidenciale të Radhimës, ndërtuesit po i shesin apartamentet me çmime që nisin nga 1,400 – 1,500 euro/m².

Fluturon Vlora!

Në zonën e Lungomares, në vijën e parë të ndërtimit, çmimet maksimale të apartamenteve kanë arritur 2,700-2,800 euro/m². Bëhet fjalë për ndërtime që janë në fazën e parë të zhvillimit. Këtë vit, në vijën e parë të ndërtimit në Lungomare, por për apartamente jo me pamje nga deti, çmimet variojnë nga 1,200 deri 1,300 euro/m².

Të huajt që punojnë blejnë shtëpi në Sarandë, çmimet rriten 40%

Në Sarandë vazhdon rritja e çmimeve të pronave. Vitin e shkuar, çmimi minimal për apartamentet e reja sipas agjencive mobiliare varionte nga 1,200 deri 1,300 euro/m², ndërsa çmimi maksimal arrinte deri në 1,800 euro.

Në vitin 2023, apartamentet e banimit në zonat e reja rezidenciale po shiten me çmim mbi 1,500 deri 2,500 euro/m². Ndërsa çmimet e pronave buzë detit, specifike për verandën me sipërfaqe të madhe apo suita rezidenciale vijojnë të shiten 3,000 – 3,500 euro/m².

Eron Çumani, administratori i agjencisë “Investment Property Sarandë”, thekson se krahasuar me vjet, çmimet e apartamenteve në Sarandë janë shtrenjtuar me 40%. Arsye e rritjes të çmimeve është kërkesa e shtuar nga të huajt, por edhe shtrenjtimi i kostove të ndërtuesve nga lëndët të para.

“Në Sarandë, çmimet e apartamenteve në ndërtimet e reja variojnë mbi 1,500 euro, nga 1,200 – 1,300 euro/m² që u shitën vjet.

Çmimet maksimale janë nga 1,500-2500 euro/m². Ndërsa për disa prona me pozicion të favorshëm pranë detit, me verandë, pra suita, çmimet variojnë 3,000 – 3,500 euro/m².

Mesatarisht, rritja e çmimeve këtë vit është 35 – 40%. Për një pronë bashkëkohore me sipërfaqe 65 m², çmimi i shitjes arrin deri në 100,000 euro, nga 70,000 – 80,000 që ishte më parë.

Shtrenjtimi nisi menjëherë pas luftës Rusi-Ukrainë, për shkak të rritjes së lëndëve të para të ndërtimit. Ndërtimet e reja janë luksoze dhe përfshijnë në rezidencën e banimit edhe ambiente palestre, SPA apo pishina. Te rritja e çmimeve ndikoi edhe shtimi i kërkesës.

Pas fillimit të luftës në Ukrainë, pati bum kërkesash për blerje pronash nga ukrainasit që ndikuan te çmimi.

Ata kërkonin apartamente 1+1 apo 2+1 kur ishin familje me shumë anëtarë. Përveç konfliktit në vendin tyre, arsye e rritjes së kërkesës ishte edhe ofrimi i qëndrimit pa viza apo lehtësitë në kryerjen e transaksioneve të blerjes që u dhanë për këta shtetas”.

Z. Çumani nënvizon se kërkesa për prona në Sarandë dominohet nga të huajt, si: gjermanët, suedezët, holandezët, danezët, anglezët, italianët.

“Qëllimet e blerjes së pronës janë gjithëpërfshirëse, si nga dhënia e tyre për qira, pasi çmimet e qirave mujore dhe ditore janë rritur 20 deri 40%, por edhe si shtëpi e dytë për pushime”.

Blerësit potencialë, sipas tij, janë ata të moshës mbi 40 vjeç deri në 70 vjeç që zgjedhin prona luksoze, ndërsa grupmosha e blerësve 35 deri 40 vjeç dominohet nga nomadët dixhitalë, kryesisht të profesioneve IT.

“Të huajt që investojnë shuma mbi 100,000 euro për prona janë nga vendet perëndimore dhe e kanë për qëllim banimi. Këta shtetas aplikojnë edhe për leje qëndrimi njëvjeçare.

Kërkesa është rritur edhe nga nomadët dixhitalë, që kanë elasticitetin e të punuarit online”.

Sipas llogaritjeve të agjencisë, kthimi i investimit për pronë në Sarandë, nëpërmjet qiradhënies, është 10 deri në 15 vjet.

Z. Çumani thekson se me përfundimin e projekteve strategjike brenda 5 viteve, çmimet e apartamenteve në Sarandë do të arrijnë sa në Montekarlo, gjithmonë nëse tendenca e blerjeve do të orientohet nga të huajt.

Saranda

Kërkesa për prona në Sarandë dominohet nga të huajt, si: gjermanët, suedezët, holandezët, danezët, anglezët, italianët. Qëllimet e blerjes së pronës janë gjithëpërfshirëse, si nga dhënia e tyre për qira, pasi çmimet e qirave mujore dhe ditore janë rritur 20 deri 40%, por edhe si shtëpi e dytë për pushime.

Kush kryeson për kthimin e investimit nga qiraja

Në indeksin e disa qyteteve bregdetare në rajon, Europë dhe botë të listuara nga “Monitor”, qyteti i Dubait renditet i pari për kohën më të ulët të kthimit të investimit nëpërmjet qiradhënies për blerjen e pronave në zonën e qendrës.

Rendimenti bruto i qirasë, që është totali i qirasë bruto vjetore, pjesëtuar me çmimin e shtëpisë për këtë qytet është 11%. (Sa më e lartë të jetë vlera, më mirë është).

Pas Dubait, referuar të dhënave nga Numbeo, më i leverdishëm për kthimin e qirasë me afat të shkurtër është edhe qyteti i Majamit në SHBA me 9,4% për një pronë që blihet në qendër.

Më pas renditen qytetet si Saranda dhe Budva, me rendiment bruto 6%; Dhërmiu 5,7%; Tivari, 5,1%; Vlora, 5%; Durrësi 4,7%; Sanremo, 4,6%; Barcelona, 4,3%; Selaniku, 4,2%, Montekarlo 3%, Nisë, 3%; Rimini 3,5% dhe Dubrovniku, 2,7%.

Në Dubai, indeksi i rendimentit të qirasë mbetet i favorshëm për shkak të çmimit të shitjes dhe qirasë së lartë.

Agjencia e pasurive të patundshme “Falcon”, që ofronte portofol të gjerë pronash në Dubai, tha se çmimet e apartamenteve luksoze nisin nga 3,000-3,500 euro/m², ndërsa qiratë fillojnë minimumi nga 6,000 euro.

Drejtuesi Sokol Çili pohoi se koha optimale e kthimit të investimit nga qiraja është 5 deri në 10 vjet dhe kjo është një ndër arsyet pse shumë individë, kryesisht sipërmarrës, po investojnë në Dubai.

Ndërsa në Montekarlo, indeksi i rendimentit të qirasë bruto është i ulët 3%, për shkak të çmimeve të larta të shitjes. Sipas një vëzhgimi të “Monitor”, çmimet për apartamentet e reja në qendër nisnin nga 26,000 euro/m², ndërsa qiraja mujore, nga 4,700 euro./monitor/