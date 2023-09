Kërcim me Dashnor Sulën dhe veshje me motive popullore, pamjet nga dasma e vajzës së Luçiano Boçit

Vajza e ish-deputetit demokrat Luçiano Boçi, Enxhi Boçi, është martuar ditën e djehsme me biznesmenin Eri Doko.

Në dasmë ka pasur me qindra të ftuar nga bota e politikës, biznesit dhe medias, u çel me një vallëzim emocionues mes Luçiano Boçit me të bijën.

Dasma është organizuar dy ditë më parë me motive tradicionale të zonës së Elbasanit, me këngë e valle tradicionale.