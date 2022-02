Kërcënon Moska: Nëse këto dy shtete të kërkojnë anëtarësimin në NATO, do ta pësojnë si Ukraina

Një zëdhënëse e ministrisë së jashtme ruse ka paralajmëruar se pranimi i Finlandës ose Suedisë në aleancën e mbrojtjes NATO do të merrnin një përgjigje serioze nga Moska.

Duke folur gjatë një konference për shtyp në Moskë, Maria Zakharova kërcënoi nëse ndonjë nga vendet nordike do të kërkonte të bashkohej me aleancën e sigurisë, “do të kishte pasoja të rënda ushtarake dhe politike që do të kërkonin që vendi ynë të ndërmarrë hapa reciprokë”, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve.

“Ne e konsiderojmë angazhimin e qeverisë finlandeze për një politikë ushtarake të mos-angazhimit si një faktor të rëndësishëm në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në Evropën veriore”, tha Zakharova.

Ndërsa Finlanda bashkëpunon me aleancën e sigurisë në disa çështje dhe po merr pjesë në takimin e sotëm të organit në Bruksel, ajo nuk i është bashkuar zyrtarisht bllokut.

Muajin e kaluar, kryeministrja Sanna Marin tha se ishte “shumë e pamundur” që Finlanda të aplikonte për anëtarësim në NATO gjatë mandatit të saj në detyrë./albeu.com

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022