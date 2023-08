Kërcënon Koreja e Veriut: Shkollat ​​e mesme të përbashkëta mes Koresë Jugore dhe SHBA-së mund të çojnë në “luftë termonukleare”

Agjencia zyrtare e lajmeve e Koresë së Veriut, KCNA, paralajmëroi sot se shkollat ​​e mesme të përbashkëta mes Koresë së Jugut dhe SHBA-së mund të çojnë në “luftë termonukleare”.

Në një editorial, KCNA denoncoi “Mburoja e Lirisë Ulchi”, emri i dhënë shkollave të mesme të mëdha të përbashkëta ushtarake mes ushtrive të SHBA-së dhe Koresë së Jugut që filluan ditën e hënë, duke theksuar se ajo ka një “natyrë agresive”.

Shkollat ​​e mesme të përbashkëta në shkallë të gjerë, që pritet të zgjasin deri më 31 gusht, synojnë t’i përgjigjen kërcënimeve në rritje nga Koreja e Veriut e armatosur me armë bërthamore.

Sipas KCNA, SHBA-ja “mobilizoi në këtë stërvitje jo vetëm materiale luftarake dhe ushtarake të dislokuara në zonën operacionale të Gadishullit Korean, por edhe forcat hapësinore në gadishull, për herë të parë në histori”.

Për shkak të kësaj, ekziston një kërcënim për “luftë termonukleare në shkallë të gjerë dhe të paprecedentë” që mund të shpërthejë “në çdo moment”, tha agjencia, e cila është mësuar me këtë lloj retorike.

Pheniani në përgjithësi i konsideron provat e përbashkëta të shkollës së mesme si një pushtim të territorit të tij dhe ka kërcënuar vazhdimisht se do të hakmerret “në mënyrë dërrmuese”.

Seuli dhe Uashingtoni janë përgjigjur së fundmi me një ton të ngjashëm, duke deklaruar se çdo sulm me armë bërthamore do të nënkuptonte “fundin” e Koresë së Veriut./Albeu.com.