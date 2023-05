Keni vështirësi kur ecni me taka? Disa këshilla që do t’ju ndihmojnë

Të gjithë e dimë shumë mirë se një femër që nxjerr vetëbesim teksa ecën me taka të larta nuk bën pas. Por ecja me taka mund të jetë një punë shumë e vështirë, veçanërisht për vajzat që janë mësuar të veshin këpucë të sheshta.

Për fat të mirë, ka truke që do t’ju lehtësojnë kohën me taka, si dhe ecjen në to.

1. Mbështetuni fillimisht te thembra dhe më pas te gishtat e këmbëve

Ndërsa ecni me taka, sigurohuni që fillimisht të shkelni në thembër dhe më pas në gishtat e këmbëve. Mos u mundoni të ecni në këmbë në mes të këpucës, pasi kjo do t’ju bëjë të dukeni të ngathët.

2. Hidhni hapa të vegjël

Ecja me taka do t’ju detyrojë të bëni një hap më të vogël, kështu që do t’ju duhet të rrisni numrin e hapave të vegjël për të kaluar të njëjtën distancë. Hapat e vegjël nuk rekomandohen, por mos u përpiqni të bëni hapa të gjatë si zakonisht, shkruan Elle.

3. Mos nxitoni

Përpjekjet për të ecur shpejt me taka duken gjithmonë të çuditshme. Me hapa më të shkurtër dhe ekuilibër të komprometuar, është më mirë të mos e teproni. Në fund të fundit, një ecje më e ngadaltë duket më e sigurt.

4. Imagjinoni që po ecni në një vijë të drejtë

Kur dëshironi të vizatoni një vijë të drejtë, do të merrni rezultate më të mira nëse i mbani sytë në pikën e fundit ndërsa vizatoni, në vend që të shikoni një laps në lëvizje. Në mënyrë të ngjashme, kur ecni me taka, do të ecni më me hijeshi nëse shikoni drejt qëllimit dhe imagjinoni një vijë të drejtë që shkon drejt destinacionit, në vend që të shikoni poshtë thembrat tuaja.

5. Zgjatni këmbën përpara këmbës gjatë ecjes

Gjatë ecjes me taka të larta, këmba duhet të shkojë përpara këmbës, në mënyrë që kofshët e brendshme të preken lehtë. Do ta bëjë ecjen tuaj më të këndshme.

6. Mbajeni veten si duhet

Relaksoni qafën dhe ngrini kokën në drejtim të ecjes. Do të dukeni më të sigurt dhe trupi juaj do të gjejë më lehtë ekuilibrin dhe do të mbajë qëndrimin e duhur.

7. Sigurohuni që këpucët t’ju përshtaten

Nëse këpuca juaj nuk është e rehatshme dhe nuk ju përshtatet mirë, do të jetë e vështirë të ecni në të, dhe nëse është me takë, do të jetë një mision i pamundur. Nëse takat tuaja janë shumë të larta, përdorni jastëkët e këpucëve për t’i bërë ato të përshtaten më mirë. Dhe nëse ato janë shumë të vogla për ju, merrni parasysh t’i çoni te një këpucar për t’i zgjeruar ato.

Këshilla e mirë është të relaksoni gjunjët dhe të forconi kyçet e këmbëve duke ecur nëpër shtëpi me taka. Ushtrimi nuk dëmton kurrë.