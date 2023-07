Keni plane për plazh? Parashikimi i motit për fundjavën

Temperaturat do të arrijnë deri në 37 gradë celcius gjatë kësaj fundjave. Meteorologu, Hakil Osmani, tha për Abc se fundjava do të jetë nën dominimin e kthjellimeve kryesisht në zonat bregdetare ndërsa kalime të pakta vranësirash pritet që të ketë në zonat malore.

“Dita e sotme do të jetë nën dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore. Mundësira për momente të pakta për reshje shiu në zonat verilindore. Dita e shtunë dhe e dielë do të jetë nën dominimin e kthjellimeve përgjatë 24 orëshit në zonën bregdetare, ndërsa në qytetet e zonës së ulët dhe në zonat malore do të ketë herë here do të ketë kalime të pakta të vranësirave por s’do të ketë reshje. Temperaturat e ajrit gjatë ditës së sotme do të jenë deri në 36 apo 37 gradë celsius maksimumet. E nesërmja do të sjellë një rënie me 1 gradë por e diela do të regjistrojë sërish temperatura të larta duke bërë që maksimumet të luhaten në në 37 gradë në qytete si Elbasani, Berati apo Gjirokastra. Në vendet e rajonit, ka pasur përmirësim të dukshëm të kushteve të motit. Duke filluar nga pasditja e sotme, e shtuna dhe e diela do të sjellin intervale të gjata me kthjellime ku herë pas herë pasditja do të sjellin kalime të pakta vranësirash por nuk priten që të sjellin reshje”, thotë Hakil Osmani./albeu.com/