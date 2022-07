Keni nevojë për internet? Ja si të hakoni Wi-Fi e komshiut

Kompjuteri ynë ose telefoni për të qenë të saktë, i ka ruajtur kodet që në momentin e parë kur u kyçëm. Nëse kemi një MacBook Pro me MacOS Monterey, ose një HP Pavilion All-in-One me Windows 11, më poshtë do të shohim se si të rikuperojmë fjalëkalimet e Wi-Fi.

Nëse duam të gjejmë fjalëkalimet e Wi-Fi:

Nga MacOS

Çdo fjalëkalim që vendosim në Mac ruhet në Keychain Access, sistemi që menaxhon fjalëkalimet. Ne ndjekim hapat e mëposhtëm: Shkoni te System Keychains dhe zgjidhni System. Më pas, zgjedhim Fjalëkalimet. Gjejmë rrjetin Wi-Fi me të cilin duam të lidhemi dhe klikojmë dy herë. Së fundi, në kutinë pranë Trego fjalëkalimin ne do të vendosim fjalëkalimin tonë, kur të jetë e nevojshme.

Nga Windows

Shkojmë te butoni Start dhe vazhdojmë si më poshtë: Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center (Windows 11) ose Settings > Network & Internet > Status > Network and Sharing Center (Windows 10).

Pranë Connections, klikoni në rrjetin Wi-Fi që duam. Në faqen që do të hapet, zgjidhni Wireless Properties dhe më pas Siguria. Më në fund, në kutinë pranë Trego karakteret, do të shohim kodin e rrjetit.

Kështu që herën tjetër që nuk i mbani mend, nuk ka nevojë për panik pasi është një nga procedurat më të thjeshta për t’u ndjekur.