Keni kile të tepërta? Ja si mund ti hiqni ato pa mbajtur dieta

1. Përdorni shumë perime

Konsumoni shumë perime dhe do të jeni të kënaqur derisa të vijë vakti tjetër. Doktorët rekomandojnë se të hani më tepër frurta dhe perime është një metodë për të humbur në kilogramë. Pse? Sepse perimet dhe frutat kanë pak kalori, kanë shumë fibra dhe ujë.

2. Pini çaj pa kalori

Shpesh ne hamë kur jemi të mërzitur, madje edhe kur nuk kemi uri. Shtojini atyre që konsumoni çaj me zero kalori, përshembull çaj jeshil ose bimor të një lloji tjetër, pa sheqer. Jo vetëm do të ndihmojë metabolizmin tuaj, por është dhe i pasur në katekinë, një lloj fotokemikali që ndihmon metabolizmin.

3. Konsumoni supë

Në vend që të konsumoni makarona, mund ta filloni me një supë, që mund të jetë edhe një supë me lëng mishi. Kyçi është, që supa të jetë e gatuar me lëngun e perimeve dhe të mishit të pulës dhe jo një supë kremoze me gjalp ose yndyrna të këtij lloji. Janë të këshillueshme edhe supat me domate, fasule etj.

4. Darkoni në shtëpi

Nëse doni që të konsumoni më pak kalori, atëherë hani ushqimet që bëni në shtëpi. Duke i përgatitur vetë ushqimet, do të kontrolloni dhe kaloritë.

5.Hani në kohë

Nuk ka të bëjë me të ngrënin në një orar fiks, më tepër se sa më të ngrënin ngadalë, në mënyrë që ushqimi të tretet më mirë. Nga ana tjetër, kjo mënyrë e të ngrënit mund të bëjë edhe që ta shijoni më shumë ushqimin dhe të konsumoni më pak në sasi.

6. Joga, gjendje e mendjes dhe e trupit

Një pjesë e të humburit në peshë ka të bëjë edhe me gjendjen positive të mendjes. Joga ndihmon për diçka të tillë. Kërkimet kanë treguar se ata që praktikojnë rregullisht joga janë më të prirur të humbin në peshë në krahasim me ata që nuk praktikojnë joga.

7. Pini ujë

Nëse pëlqeni të pini pije me ngjyrë apo pije alkoolike ndërsa hani, shanset janë se po merrni shumë më tepër kalori dhe po humbisni lëngje. Në vend të këtyre pijeve pini ujë ose të paktën pije të bëra me ujë, pa sheqer të shtuar.

8. Dremisni

Kërkime nga Universiteti i “Michigan”-it kanë treguar se të dremisni për rreth një orë në shtrat çdo natë, përveç orëve të zakonshme të gjumit mund të çojë në humbje të peshës, rreth 7 kg në vit. Kjo sepse një orë më tepër në shtrat, shpesh do të thotë një orë më pak përpara televizorit, duke ngrënë në mënyrë jo të shëndetshme./albeu.com