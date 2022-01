Keni dhimbje fyti? Këto janë dy ushqimet që do t’jua lehtësojnë

Pothuajse të gjithë prekemi nga dhimbja e tmerrshme e fytit në dimër. Çaji dhe mjalti janë ilaçe të njohura me të cilat ndoshta i dini. Por a e dini se ka ilaçe të tjera të lidhura me ushqimin që ndihmojnë me dhimbjen e fytit? Dy prej tyre po jua tregojmë më poshtë.

Lëng mishi

Ashtu si një filxhan çaji i nxehtë në avull, një tas i ngrohtë me lëng mishi mund të bëjë mrekulli për dhimbjen e fytit. Hunda juaj do të jetë më pak e bllokuar për shkak të avullit nga supa. Për më tepër, supa është një bazë e shkëlqyer për një supë antibakteriale. Shtoni disa perime të freskëta, hudhër, shafran i Indisë dhe xhenxhefil dhe presto! Lindi një supë anti-inflamatore.

Hudhra

Hudhra përmban substancën allicin. Kjo substancë ka veti anti-inflamatore dhe vret bakteret që shkaktojnë dhimbjen e fytit tuaj. Përveç kësaj, hudhra gjithashtu mund t’ju ndihmojë të shpëtoni nga ftohja. Si e hani atë? Prisni imët një dorezë hudhre dhe vendoseni në lëngun tuaj./albeu.com