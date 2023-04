“Kemi pasur dy situata të vështira me Greqinë”, Rama: “Martesa” me BE-në është në rrugë e sipër

Kryeminsitri i vendit, Edi Rama mbrëmjen e sotme ndodhet në Greqi. Në Forumin Ekonomik “DELPHI 2023, World Affairs” Rama tha se Greqia është një partnere e rëndësishme e Shqipërisë.

Rama: Gjatë ushtrimit të detyrës sime ne kemi pasur dy situata të vështira. Njëra në marrëdhëniet tona dy palëshe është shkaktuar si rezultat i mosmarrëveshjeve për kufijtë detarë, e cila ka përfunduar në Hagë. E dyta ka të bëjë me situatën e vështirë që ka kaluar Greqia për shkak të krizës financiare dhe e ka mbyllur Greqinë në raport me rajonin. Që prej disa vitesh, Greqia është kthyer përsëri në rajon dhe kjo ka qenë diçka pozitive për të gjithë ne. Ne mund të punojmë shumë mirë, për shkak se Greqia është një partner strategjik.

Kryeministri Rama theksoi se Greqia ka qenë një mbështetëse e fortë e Shqipërisë për sa i përket integrimit të vendit në BE. Sa i takon marrëdhënieve dypalësh, Rama tha se pret krijimin e një dhome tregtare të përbashkët mes dy vendeve.

Rama: Vlera tregtare mes vendeve mund të rritet shumë dhe dhoma e tregtisë mund të ketë një ndikim shumë të madh. Mund të zgjerohen të gjitha fushat e tregtisë, gjithashtu nuk është shumë frymëzuese që të shikosh volumin e investimeve greke ndër vite. Greqia ka qenë një nga investitorët e parë që ka investuar në Shqipëri pas rënies së komunizmit.

Kryeministri foli edhe për rëndësinë e anëtarësimit të vendit në BE. Ai tha se forcimi i marrëdhën ieve me Greqinë do të jetë i rëndësishëm për negociatat e vendit për aderimin në BE.

Rama: Tani që Greqia është kthyer në rajon duhet të kapim ritmin dhe të përpiqemi të rikuperojmë sa është e mundur. Martesa është në rrugë e sipër dhe nuk e di si do shkojë. Ne jemi shumë të dhënë pas kësaj historie dhe nuk do heqim dorë ansjëherë. Nëse BE-ja heq dorë është cështje tjetër.

BE-ja është vendi i vetëm i shpresës për të ndërtuar një shtet demokratik, sipas kreut të qeverisë.

/Albeu.com/