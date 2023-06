“Kemi një mjet të ri”, themeluesi i ChatGPT: Inteligjenca artificiale do të revolucionarizojë arsimin, por…

Inteligjenca artificiale (AI) do të revolucionarizojë arsimin, ashtu siç bënë kalkulatorët, por nuk do të zëvendësojë mësimin, tha sot Sam Altman, kreu i OpenAI, kompania amerikane që krijoi aplikacionin popullor dhe të diskutueshëm të AI ChatGPT.

“Detyrat e shtëpisë ka të ngjarë të mos jenë kurrë të njëjta”, vuri në dukje Altman në një konferencë në Universitetin Keio në Tokio.

“Ne kemi një mjet të ri për arsimin. Është një lloj kalkulatori i fjalëve. Mënyrat e mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve do të duhet të ndryshojnë”, vazhdoi ai.

ChatGPT ka impresionuar botën me aftësinë e tij për të prodhuar biseda, tekste dhe përkthime të ngjashme me njerëzit në sekonda.

Por gjithashtu ka ngritur shqetësime në shumë fusha, përfshirë arsimin, ku disa kanë frikë se studentët do të keqpërdorin mjete të këtij lloji dhe kështu do të neglizhojnë prodhimin e veprës origjinale.

Altman është aktualisht në një takim në turneun botëror me drejtues biznesi dhe politikëbërës për të diskutuar si mundësitë e krijuara nga inteligjenca artificiale produktive dhe rregullimin e saj në të ardhmen.

Ai sot ka deklaruar bindjen për formimin e barrierave të sigurisë, ndërsa sërish ka shprehur frikën.

“Mjetet që kemi janë ende jashtëzakonisht primitive në krahasim me atë që do të kemi pas disa vitesh dhe OpenAI do të ndihet “jashtëzakonisht përgjegjës” nëse diçka shkon keq”, vuri në dukje ai.

Altman u përpoq edhe një herë të qetësonte shqetësimet për humbjen e mundshme të shumë vendeve të punës për shkak të inteligjencës artificiale në të ardhmen. Duke pranuar se “disa vende pune do të humbasin”, ai vuri në dukje se “kategoritë e reja” të punës do të shfaqen.

“Nuk besoj se kjo do të ketë ndikimin në punën që njerëzit presin. Pothuajse të gjitha parashikimet janë të gabuara”, shtoi ai.