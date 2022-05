Këmbët e Putinit lë të kuptohet se ka një problem serioz shëndetësor (VIDEO)

Çdo gjest i Vladimir Putin analizohet deri në detajet më të vogla. Dhe ka prova. Diçka po ndodh, sidomos në daljen e tij të fundit publike me lëvizjet e çuditshme të këmbëve që presidenti i Rusisë bëri gjatë takimit të fundit me presidentin e Taxhikistanit, Emomali Rahmon, shkruan albeu.com marrë nga Marca.

Putin nuk ndaloi së lëvizuri këmbën e majtë lart e poshtë, përveç se ktheu gjurin, i cili madje tërhoqi vëmendjen e Rahmonit, sipas Daily Mail.

V

New footage of Putin bizarrely twisting his foot – which even causes Tajikistan president to stare at the odd movement – adds further weight to rumours about Vladimir’s health

======https://t.co/Xm3PFEoXjj pic.twitter.com/HViVrxRcAX

— Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) May 17, 2022