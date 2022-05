Këlliçi: PD-së i mungon kryetari që e çon në fitore strukturat do përbëhen nga 40% gra

Deputeti demokrat Belind Këlliçi ka folur për kuvendin e 30 prillit dhe miratimin e rezolutës e cila dënonte mënyrën se si Lulzim Basha ka drejtuar përgjatë 8 viteve PD-në. Në një intervistë për Syri Tv, Këlliçi ka theksuar se PD-së i duhet një profil i atij politikani që humbjen nuk e quan fitore dhe se të bashkojë të gjitha fraksionet për tu përballur me regjimin e Edi Ramës.

Një tjetër pikë ku është ndalur Këlliçi është rezoluta e miratuar nga delegatët e PD-së të cilët janë distancuar dhe kanë dënuar mënyrën se si Basha ka drejtuar partinë dhe se pika më e rëndësishme ishte zotimi se brenda 2025, në strukturat drejtuese do ketë 40% gra dhe 30% të rinj nën moshën 30 vjeçare.

Këlliçi: Ai profil kryetari që i mungon PD-së është ai profil që e çon PD-në në fitore, ai që humbjen nuk e quan fitore dhe që ëshë i zoti që të mbledhë të gjitha fraksionet dhe të jetë një figurë e gjithëpranuar në kampin opozitar dhe të mbledhë të gjitha fraksionet bashkë për të garuar përballë Edi Ramës. Një njeri që e njeh Edi Ramën politikisht dhe që të galvanizojë të gjithë energjinë opozitare që është sot në Shqipëri që për momentin nuk po adresohet aty ku duhet.

22 maji është një lajm i mirë sepse merr fund dilema kush do të jetë kryetari si proces jo për emër dhe pas kësaj date të fokusohemi të bëjmë opozitë. Më vjen shumë keq sepse në pjesën dërrmuese të muajve të fundit, një pjesë e deputetëve të PD-së por edhe të funsksionarëve që nuk kanë qënë dakord me mbështetjen e ‘Foltores’, më shumë kohë harxhojnë në Facebook duke kritikuar PD-në dhe njëri tjetrin se sa të bëjnë opozitë jo më që të zbresin në terren që janë inekzistent. Qytetarët duan zgjidhje dhe këtë zgjidhje do ja ofrojë opozita e pakapur PD-ja që uroj që brenda tre javësht të jetë kompakte në luftën e saj përballlë qeverisë dhe Edi Ramës.

Në kuvend u miratua një rezolutë ku u dënua dhe u kërkua distancimi e delegatëve ndaj mënyrës se si Basha e drejtoi PD-në dhe nuk është vetëm ky lajmi, pasi këto praktika e çuan PD-në drejt asgjësimit total të përfaqësimit politik në të gjithë vendin dhe mbi të gjitha dënohet edhe lobimi në mënyrë të habitshme dhe me fonde të padeklaruara dhe ndërhyrja në politika të brendshme të shteteve të huaja dhe mbledhja e fondeve në mënyra ekstraligjore dhe padiskutim pika më e rëndësishme e rezolutës është se garantohet se brenda 2025 plotë 40% e strukturave do duhet të jenë të përfaqësuara nga gra, pra ishte 30% dhe bëhet 40% dhe minimalisht 30% do të përfaqësoheën nga të rinjtë nën moshën 30 vjeç. Ky është një lajm i mirë dhe një ftesë për këdo të ri që do të bëjë karrierë në PD.