KE jep dritë jeshile për tre projekte në Shqipëri, për cilat bëhet fjalë

Komisioni Europian ka bërë publike projektet e ndërlidhjes në Ballkanin Perëndimor që janë aprovuar nga korniza e financimit për Ballkanin Perëndimor WBIF, që është platforma financiare e këtij institucioni. 21 projekte janë aprovuar nga kjo platformë me vlerën totale prej 3,1 miliard euro, nga ku Bashkimi Europian dhe donatorët bilateralë kontribuojnë në nivelin e 1,1 miliard euro. Kjo është pjesë e planit ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor, për të cilin fondet e BE-së parashikohen të jenë deri në 9 miliard euro për investime në dhjetë fusha kyçe që lidhen me infrastrukturën dhe transportin e qëndrueshëm, energjinë e pastër, mjedisin dhe ndryshimet klimaterike, dixhitalizimin, kapitalin njerëzor dhe sektorin privat.

Cilat janë projektet për Shqipërinë dhe me çfarë financimi?

Bypass i Tiranës (Koridori i Mesdheut)

Projekti i bypass të Tiranës me kosoto totale prej 190,6 milion euro, ku totali i granteve llogaritet rreth 69 milion euro, ndërkohë që hua është 111,7 milion euro. Ky projekt investimi do të ndërtojë një bypass 21.5 km në Tiranë, i cili do të lidhë autostradat Tiranë – Durrës dhe Tiranë – Elbasan. Bypass-i do të kanalizojë trafikun larg qytetit dhe do të krijojë një sistem transporti më efikas, të integruar në rrjetet kryesore rrugore rajonale dhe evropiane. Bypass-i i Tiranës është pjesë e autostradës Adriatiko-Joniane, e cilësuar edhe si Autostrada Blu, e cila do të krijojë një rrugë pa ndërprerje nga Trieste në Itali në Greqi, ndërsa do të degëzohet në Slloveni, Kroaci, Mal të Zi dhe Shqipëri.

Granti i BE-së nga WBIF 2022: 34,7 milion €

Grantet e mëparshme të BE-së 34,3 milion €

Hua e BERZH 111,7 milion €

Kontributi kombëtar 9,9 milion €

Kostoja totale e projektit 190,6 milion €

Segmenti hekurudhor Vorë-Hani i Hotit (Koridori i Mesdheut)

Ky projekt investimi do të rehabilitojë 120 km linjë hekurudhore dhe 12 stacione hekurudhore për shpejtësi trafiku deri në 120 km/h, duke përfshirë sisteme të reja sinjalistike dhe përmirësime të sigurisë, nga Vora deri në kufirin me Malin e Zi. Linja hekurudhore është pjesë e shtrirjes së rrjetit hekurudhor TEN-T në Ballkanin Perëndimor dhe përbën lidhjen hekurudhore ndërkombëtare të Shqipërisë me rrjetet hekurudhore rajonale dhe të BE-së. Linja e re do të përmirësojë aksesin dhe do të rrisë ndjeshëm trafikun ndërkombëtar për mallra dhe pasagjerë drejt porteve, terminaleve, kryeqyteteve dhe aeroporteve me hekurudhë.

Granti i BE-së WBIF 2022 133.4 milion €

Grantet e mëparshme të BE-së 4.5 milion €

Kredia e BERZH-it 62.9 milionë euro

Kredi nga BEI 62.9 milion €

Kontributi kombëtar €3.3 milion

Kostoja totale e projektit 267 milion €

Termocentrali diellor fotovoltaik lundrues i Vaut të Dejës Solar

Ky projekt investimi për energji të rinovueshme do të instalojë një 12.9 MW termocentral diellor fotovoltaik lundrues në Vaun e Dejës, një rezervuar që krijohet nga digat e një prej hidrocentraleve më të mëdhenjtë në Shqipëri. Ky projekt do të jetë termocentrali i parë hibrid lundrues diellor në rajon për një hidrocentral të madhësisë së mesme dhe aplikimi (zbatimi) i parë i teknologjisë “Purefloats” në Ballkanin Perëndimor. Investimet pritet të kenë një efekt demonstrues të konsiderueshëm që mund të përsëritet lehtësisht në rezervuarë të tjerë hidrikë në Shqipëri dhe në rajon. Fabrika pritet të prodhojë mbi 18 GWh energji elektrike dhe zhvendos 8700 ton CO2 çdo vit

21 projektet e aprovuara do të duhet të nënshkruhen nga institucionet financiare rreth fundit të 2022, ndërkohë që fillimi i zbatimit të tyre pritet në 2023.

