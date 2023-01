Katër shenjat astrologjike me më pak fat në dashuri

E keni menduar ndonjëherë se shenja juaj e horoskopit mund të ndikojë negativisht tek fati në dashuri dhe marrëdhënia me partnerin? Nëse nuk ju ecin gjërat si doni ka shumë gjasë që të jetë për shkak të shenjës se zodiakut pasi kjo e fundit reflekton karakterin dhe tiparet e personalitetit. Ja cilat janë shenjat me më pak fat në dashuri.

Peshqit

Personat e shenjës së peshqve janë ata me më pak fat në dashuri. Nëse keni lindur nën këtë shenje, dashuria për ju është një rrugë e mbushur me pengesa. Naiviteti dhe ndjeshmëria janë disa nga gjërat që e bëjnë një lidhje të mos funksionojë. Ata udhëhiqen gjithmonë nga emocionet dhe kjo i bën të paparashikueshëm. Duhet te mësojnë ta kontrolloni veten, te jene me pak impulsive dhe ta shprehin më shumë dashurinë, dhembshurinë dhe devotshmërinë pasi vetëm ashtu kanë për të pasur më shumë fat.