Katër gjëra që nuk duhet të bëni kur keni pagjumësi

Nëse ditët tuaja në punë janë të ngarkuara dhe të mbushura, ka shumë të ngjarë që të jeni të stresuar çdo natë, si rezultat i së cilës nuk mund të flini. Mendimi i tepruar vjen për t’i dhënë zgjidhje çdo problemi të pazgjidhur, ndërsa truri fillon të nxisë gjithçka që nuk ka shkuar mirë gjatë ditës. Orët e gjumit zvogëlohen në mënyrë dramatike, sidomos në mendimet tuaja.

Nëse jeni një nga ata djem që u duhet shumë kohë për të fjetur, ekzistojnë katër gjëra që ekspertët thonë se duhet t’i shmangni.

Mos e ndryshoni rutinën tuaj të gjumit

Ju mund të mendoni se një ndryshim në rutinën tuaj të gjumit do t’ju ndihmojë, por në vend të kësaj do ta përkeqësojë pagjumësinë. Nëse sapo keni filluar t’i përjetoni ato, mos ndryshoni asgjë. Në vend të kësaj, përpiquni të përqendroheni në atë që ju relakson dhe ju jep gëzim.

Për shembull, nëse përjetoni stres të fortë në punë dhe kjo ju shqetëson gjumin, nuk duhet të harroni se kjo ndërprerje është krejtësisht normale. Mos bëni asnjë ndryshim në rutinën tuaj të gjumit, sepse përndryshe ju po e stërvitni trurin tuaj që të ketë pagjumësi gjatë gjithë kohës dhe kjo është padyshim diçka që nuk e dëshironi.

Mos u mundoni të bëni gjithçka në mënyrë perfekte në mënyrë që të keni sukses

Shumë njerëz, kur nuk mund të flenë, përpiqen të bëjnë gjithçka siç duhet. Ata nuk pinë kafeinë apo alkool, bëjnë dush të ngrohtë para se të shkojnë në shtrat dhe krijojnë kushtet ideale për gjumë. Por më kot, asnjë burrë që fle në mënyrë perfekte nuk i bën të gjitha sa më sipër, kështu që është mirë të lini listat pas dhe duhet ta bëni këtë.

Mos përdorni aplikacione relaksuese për gjumë

Meqenëse me siguri do të mendoni për të ose e keni provuar tashmë, le t’ju kapim pasi as kjo nuk funksionon. Aplikacionet e gjumit që premtojnë të pushojnë dhe “fiken” në sekonda nuk do të largojnë stresin e ditës.

Në fakt, nuk është se nuk e bëjnë mirë punën e tyre, vetëm se pritshmëritë që keni prej tyre janë shumë të larta. Në fund të fundit, jo gjithçka funksionon për të gjithë.

Mos shkoni në shtrat kur nuk jeni të përgjumur

Ju duhet të shtriheni në shtrat vetëm kur jeni të përgjumur. Edhe nëse shkon ngadalë, lejojini vetes. Është shumë më mirë sesa të përfundoni duke u hedhur e rrotull në shtrat për orë të tëra. Jepini vetes kohën e nevojshme për t’u çlodhur dhe çlodhur nga dita.