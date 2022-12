Katër anije nisen nga portet detare të Ukrainës për në Afrikë

Katër anije të ngarkuara me 129,000 tonë produkte bujqësore ukrainase u larguan nga portet detare të rajonit të Odesës.

“Iniciativa e grurit, katër anije me 129,000 tonë produkte bujqësore të destinuara për në Afrikë, Azi dhe Evropë u larguan nga portet e rajonit të Odesa,” postoi shërbimi për shtyp i Ministrisë së Infrastrukturës së Ukrainës në Facebook .

Në veçanti, transportuesi me shumicë INCE ATLANTIC, i cili do të dërgojë 44,000 tonë grurë në Kenia u largua sot nga porti i rajonit të Odesës. Kjo është tashmë anija e tretë e ngarkuar me grurë ukrainas që niset për në këtë vend afrikan.

Aktualisht, 27 anije janë duke pritur në portet e rajonit të Odesës, në të cilat do të ngarkohen me 1 milion ton produkte bujqësore ukrainase. Dy anije me 63,000 tonë produkte bujqësore po lëvizin përgjatë korridorit të grurit. Që nga 19 dhjetori, 80 anije janë në pritje të inspektimit në Bosfor.

Që nga 1 gushti, 569 anije janë larguar nga portet e rajonit të Odesës, duke transportuar 14.3 milionë tonë ushqim ukrainas në vendet aziatike, evropiane dhe afrikane.

Siç është raportuar, në Stamboll më 17 nëntor, Ukraina, OKB dhe Turqia ranë dakord të zgjasin iniciativën për transportin e sigurt të produkteve bujqësore përmes Detit të Zi edhe për 120 ditë të tjera. Iniciativa filloi punën më 22 korrik dhe anija e parë me ushqime ukrainase në kuadër të saj u largua nga porti i Odesës më 1 gusht.