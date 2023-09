Katastrofa me mijëra të mbytur në Libi, shpresat po shuhen për të gjetur të mbijetuar

Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve në qytetin libian Derna po shuhen ngadalë, gjashtë ditë pasi përmbytjet shkatërruese goditën qytetin, duke vrarë mijëra njerëz.

Shirat e rrëmbyeshëm natën e së dielës shkaktuan thyerjen e dy digave, duke përmbytur gjithçka.

Përmbytjet lanë pas një skenë shkatërrimi dhe dëshpërimi në një pjesë të madhe të qytetit, në të dy anët e përroit që përshkon. Derna duket sikur është goditur nga një tërmet i madh, zbuloi një fotograf i AFP.

Ndërtesa të tëra u rrëmbyen nga ujërat. Të tjerat u shkatërruan, ndërsa shumë makina mund të shihen të përplasura me mure. Para katastrofës, qyteti kishte 100,000 banorë. Nga këta, “të paktën 10,000” njerëz janë të zhdukur, sipas OKB-së, ndërsa numri i saktë i të vdekurve mbetet në këtë fazë i panjohur.

Zyrtarët e qeverisë së Cyrenaica, në Libinë lindore, flasin për të paktën 3000 të vdekur, por shumë kanë frikë se numri aktual i të vdekurve do të jetë shumë më i lartë

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) flet për mbi 38,000 njerëz të zhvendosur në pjesën lindore të vendit.

“Situatë kaotike”

Manoel Carton , koordinator mjekësor i një ekipi të Médecins Sans Frontières (MSF) që u vendos në zonë tre ditë më parë, foli për një situatë “kaotike”, e cila pengon regjistrimin dhe identifikimin e duhur të viktimave.

“Ka shumë vullnetarë nga e gjithë Libia dhe jashtë saj. Koordinimi i ndihmës është urgjent”, këmbënguli ai.

“Shumica e viktimave janë varrosur në varreza masive”, megjithatë “shumë” mbeten të pagjetur.

