Karamuço për rusët e arrestuar në Gramsh: Jam i sigurt se janë spiunë, kam prova

Eksperti kriminalistik Ervin Karamuço është shprehur se është i bindur dhe ka prova që shtetasit rus të arrestuar në uzinën e Gramshit janë agjentë rusë.

Karamuço ka deklaruar se janë disa detaje që i kanë nxjerrë zbuluar të rinjtë.

Komentet ai i ka bërë teksa ka qenë i ftuar në “ABC e Mëngjesit”, ku ka thënë se janë gjetur disa skica dhe prova të tjera, që vërtetojnë gjithçka.

“Ajo që më ka bërë përshtypje është që si ka mundësit? Janë dy gjëra që e kanë nxjerrë zbuluar atë blogeren. E para, blogerja vjen shumë e promovuar, që është një blogere e famshme me miliona ndjekës, me mjete luksi dhe transporti etj. Edhe një ditë të bukur kur arrestohet ju bën thirrje shokëve të mbledhin lekë se nuk ka lekë për avokat. Do të thotë që rubinetat janë mbyllur gjatë kësaj kohe, nuk ka më financim.

E dyta, menjëherë pasi ajo arrestohet nga ana e autoriteteve shqiptare, gjykatat aty në Moskë nxjerrin një urdhër për ndalimin e saj sepse gjoja ajo ka hyrë në disa të dhëna që janë konfidenciale dhe sekret shtetëror edhe në Rusi. Pra, duan ta bëjnë të besueshëm që ne nuk e kemi. Nuk është agjentja jonë. Po këto janë fakte që provojnë të kundërtën. Përveç kësaj, unë nuk dua t’ju them se çfarë është gjetur nga ato që janë gjetur sepse unë jetoj në një komunitet që punoj me shumë njerëz që janë të sigurisë kombëtare. Edhe ato që i janë gjetur këtyre tre personave, ato si ansamblet treshe si diversantët e dikurshëm, njëri për dukje, tjetri kimist, ndërsa tjetri IT. Ato që janë gjetur, janë shumë komprementuese. Janë gjetur skica siç e keni dëgjuar dhe gjëra të tjera që s’keni për t’i marr vesh kurrë. 100%, ata jo vetëm që janë agjentë, dy prej tyre janë njëpërdorimsh që janë gjetur në rrethana të caktuara, qoftë edhe material shtrëngues, shkoni merrni informacion dhe hajdeni. Ndërkohë, njëra është e sprovuar që ka bërë edhe veprimtari tjetër. jo vetëm për sistemet tona, por edhe për skenarët e mundshëm se nga mund t’i vijë Shqipërisë nesër dëmi i madh dhe e keqja nga Rusia, sepse po studiojnë pikat tona të dobëta strategjike”, u shpreh Karamuço.

Kujtojmë se një muaj më parë tre persona u arrestuan në Uzinën e Gramshit, pasi akuzohen për spiunazh. Dy prej tyre ishin shtetas rusë, ndërsa njëri ukrainas, të cilët thuhet se sponsorizoheshin nga agjentura të huaja.

33-vjeçarja, Svetlena Timofoeva ishte një blogere me jetë luksi, ndërsa djemtë e tjerë, njëri kimist dhe tjetri IT. Kjo ka bërë që dyshimet të shtohen edhe më shumë rreth tyre./albeu.com/