Kapet kokainë me vlerë marramendëse në Portin e Pireut, ishte fshehur mes arkave me banane

Tetëdhjetë pako plastike që përmbanin 91 kilogramë dhe gjashtë gramë kokainë, me vlerë rreth 4,000,000 euro, u kapën brenda një kontejneri me banane të grumbulluara në Pire.

Sipas Rojës Bregdetare, kontejneri u shkarkua nga një anije me flamur Liberian që vinte nga Ekuadori mbrëmjen e së hënës, 13 nëntor, me një ngarkesë të ligjshme me banane.

Gjithashtu u sekuestrua një gjurmues GPS. Një hetim paraprak po kryhet nga Autoriteti Qendror Portual i Pireut, ndërsa një kampion i sasisë së lëndës narkotike është sekuestruar nga ekipi i Kimisë së Përgjithshme Shtetërore për ekzaminim.