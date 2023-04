Kapet 57-vjeçarja në Rinas, tentoi të kalonte me pasaportë diplomatike false

Një 57-vjeçare është arrestuar sot në aeroportin e Rinasit, pasi tentoi të kalonte doganën me pasaportë false diplomatike.

Gjithashtu është shpallur në kërkim 57-vjeçari që dyshohet se ndihmoi të arrestuarën.

Njoftimi i Policisë

Arrestohet një 57-vjeçare, pasi tentoi të dilte nga vendi ynë, me pasaportë diplomatike dhe me dokumente pune të dyshuara të falsifikuara.

Shpallet në kërkim një shtetas që dyshohet se ka ndihmuar 57-vjeçaren, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit.

Arrestohet një 57-vjeçare, pasi tentoi të dilte nga vendi ynë, me pasaportë diplomatike dhe me dokumente pune të dyshuara të falsifikuara.

Shpallet në kërkim një shtetas që dyshohet se ka ndihmuar 57-vjeçaren, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit./albeu.com/