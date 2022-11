Kapen me drogë në makinë, arrestohen dy të rinj shqiptarë në Itali

Në Itali janë arrestuar 27-vjeçarë shqiptarë për trafik droge, në rrugën provinciale për në Langhirano. Karabinierët ndaluan makinën në të cilën udhëtonin të dy të rinjtë, e cila rezultoi se ishte pronë e një shkelësi të Lucanit.

Pavarësisht normalitetit të kontrollit, shqiptarët u shfaqën menjëherë nervozë kur u pyetën për arsyet e posedimit të atij automjeti, duke pasur parasysh vendbanimin e pronarit.

Ky qëndrim i dyshimtë, së bashku me precedentin penal të njërit prej të dyve (i dënuar dy vite më parë për ndalim me qëllim shitjen e kokainës) bëri që ushtarakët të kryenin një kontroll të plotë të automjetit, duke gjetur të fshehur në pjesën e pasme të makinës, gati 70 gramë kokainë, e ndarë në 58 doza, me tre lloje të ndryshme peshe, për të kënaqur kërkesat e ndryshme të klientëve. Gjithashtu të arrestuarve iu gjetën edhe 725 euro, që dyshohet se janë të ardhura nga trafiku i drogës. Më pas të dy u arrestuan dhe u dërguan në burgun e Parmës./albeu.com