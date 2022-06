Kapen 4.3 tonë kokainë në Itali me vlerë 240 milionë euro

Njësia e Policisë Ekonomike dhe Financiare të Policisë Financiare të Triestes e koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Qarkut në Gjykatën e Triestes ka sekuestruar 4.3 tonë kokainë dhe po kryen masa paraprake ndaj 38 personave në Itali, Slloveni, Kroaci, Bullgari, Hollandë dhe Kolumbi, të gjithë të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge.

Veprimtaritë hetimore, të cilat kanë vazhduar prej më shumë se një viti dhe kanë nisur me bashkëpunimin e gjyqësorit dhe policisë kolumbiane, me Agjencinë e Hetimeve të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, kanë bërë të mundur rindërtimin e rrjetit të dendur të marrëdhënieve midis prodhuesve të kokainës në Amerikën e Jugut dhe blerës në treg, territor kombëtar dhe europian, që i përkasin konteksteve të njohura të krimit të organizuar që operojnë në Veneto, Lombardi, Lacio dhe Kalabri.

Gjithashtu, në mes të zinxhirit të shpërndarjes janë identifikuar agjentë të rëndësishëm dhe tregtarë me shumicë, si dhe operatorë të ndryshëm transporti, të gjithë subjekt i masave kufizuese.

Jo vetëm hetime teknike dhe klasike: provat, në këtë rast, janë mbledhur edhe nëpërmjet përdorimit të agjentëve të fshehtë, të cilët depërtuan në organizatë duke simuluar për të menaxhuar pjesën logjistike të trafikut. Mbledhja e provave u bë e mundur përmes 19 dërgesave të kontrolluara të njëpasnjëshme, midis majit 2021 dhe majit 2022, falë të cilave u identifikuan ndërmjetësues të rëndësishëm në sistemin botëror të trafikut të drogës dhe një numër i madh transportuesish që operojnë në Itali dhe jashtë saj.

Janë sekuestruar 4300 kilogramë neto kokainë (një nga kapjet më të mëdha ndonjëherë në Evropë), e cila llogaritet të jetë paguar për rreth 96 milionë euro nga grupet e blerësve kriminalë. Në tregun italian, nga ana tjetër, shitjet me pakicë do të kishin dyfishuar vlerën përfundimtare, duke arritur në një çmim prej të paktën 240 milionë euro. Gjatë operacionit, përveç disa automjeteve, mes tyre një kamion dhe një fuoristradë me vlerë mbi 100 mijë euro. Gjithashtu u sekuestruan 1,850,000 € para në dorë: burime të mëdha financiare dhe pasurore të vjedhura nga disponueshmëria e organizatave agresive kriminale falë punës së specialistëve të Guardia di Finanza, të cilët vepruan në kontakt të ngushtë dhe në unitet të përsosur qëllimi me autoritetin gjyqësor./albeu.com